Ein reicher Unternehmer will mitten im Dorf eine Geflügelfarm bauen. Das würde das Ende für die Hütte von Laura, Matze und Bruno bedeuten. Zeit für Super-Laura!

Laura versteht die Welt nicht mehr. Papa ist früher von der Bohrinsel zurück, warum will er aber nicht sagen. Lauras Schwester Marit malt sich neuerdings die Lippen rot an und Mama hat so viel um die Ohren, dass sie keine Zeit hat, gegen eine drohende Katastrophe zu kämpfen: Ein Hühnerfarm-Unternehmer will seine nächste Eierlege-Fabrik ausgerechnet da hochziehen, wo ihre geliebte Hütte steht. Was macht Laura? Sie will kämpfen, die Hütte retten und den Hühnern ein trauriges Leben ersparen. Aussichtslos? Abwarten!

"Super-Laura"

Von Judith Ruyters

Nach dem Roman von Håkon Øvreås

Übersetzung aus dem Norwegischen: Angelika Kutsch

Ab 7 Jahren

Regie: Petra Feldhoff

Komposition: Mike Herting

Mit: Julia Fritz, Thorben Drube, Francesco Schramm, Nina Vorbrodt, Glenn Goltz, Paula Fritz, Carl Phillip Benzschawel, Lia Danisch, Doris Plenert, Ralf Drexler, Martin Bross, Andreas Grothgar, Kerstin Thielemann, Nils Kretschmer, René Heinersdorff

Produktion: WDR 2018

Moderation: Ulrike Jährling

Judith Ruyters, geboren 1970, aufgewachsen in Ratingen/NRW, Studium der Germanistik und Anglistik, danach freie Redakteurin und Lektorin für verschiedenen Rundfunkstationen, seit 2006 zahlreiche Hörspielbearbeitungen.