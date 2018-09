Dagbatschi, der Schildkrötenmann überlistet die Affen, den Elefanten und die Perlhühner, um für seine Familie weiße und schwarze Bohnen heranzuschaffen.

Die Familie von Dagbatschi, dem Schildkrötenmann, hat großen Hunger. Es ist keine einzige Bohne mehr im Haus. Da geht Dabatschi zu dem reichen Elefanten und bittet ihn um Arbeit. Er hat Glück, der Elefant braucht jemanden, der seine Bohnenfelder bestellt. Eine schwere Arbeit, aber Dahbatschi will sie gerne tun. Nur brauchte er schnell etwas vom Lohn, um seine Familie zu ernähren. Das lehnt der Elefant ab. In seiner Not betrügt Dagbatschi den Elefanten, er bringt das Saatgut nach Hause und die Familie isst die Bohnen auf. Am nächsten Tag tut er so als ob er säen würde, walzt auch alles glatt und wässert. Aber es wächst nichts. Was nun? Mit viel List gelingt es Dagbatschi, eine reiche Ernte für den Elefanten und für sich einzubringen.

"Wie Dagbatschi säte und erntete"

Von Dietmar Beetz

Nach einem afrikanischen Märchen

Regie: Manfred Täubert

Komposition: Wolfgang Schoor

Mit: Siegfried Worch, Christine Reinhold, Axel Holst, Werner Godemann, Ingrid Hille, Dorothea Garlin, Werner Hahn, Wolfgang Desch, Hubert Arndt , Siegfried Pappelbaum

Produktion: Rundfunk der DDR 1979