In Folge drei des Kinderhörspiel soll „Der kleine dicke Ritter“ mit dem großen Herzen, Sir Oblong-Fitz-Oblong, auf den Bolligru-Inseln für Gerechtigkeit sorgen. Seine Gegner sind ein böser Baron und ein feuerspeiender Drache.

Neben Sir Oblong-Fitz-Oblong sind der böse Baron Bolligru und sein Ritter Schwarzherz die Richter am Inselgericht. Bei den Verhandlungen verhindern sie Gerechtigkeit, indem sie den kleinen dicken Ritter immerzu überstimmen. So auch in einem Fall, in dem ein Eierverkäufer vor Gericht steht.

Da der Baron Bolligru es auf das Grundstück des Eiermalers abgesehen hat, schickt er Woche für Woche einen Korporal der Stadtwache in die Werkstatt des Eiermalers, um die neuen Eier zu zerschlagen und so den Mann in den Ruin zu treiben. Doch Sir Oblong-Fitz-Oblong schmiedet einen Plan.

Der kleine dicke Ritter (3/4)

Von Robert Bolt

Übersetzung aus dem Englischen von Marianne de Barde

Ab 6 Jahre

Regie: Walter Wippersberg

Mit Sunnyi Melles, Michael Habeck, Rolf Boysen, Karl Lieffen, Reinhard Glemnitz, Horst Sachtleben, Tobias Lelle u.a.

Produktion: BR / WDR / DeutschlandRadio Berlin 1996

Teil 1 am 21.07.2019

Teil 2 am 14.07.2019

Teil 4 am 28.07.2019

Robert Bolt (1924 - 1995) war ein englischer Dramatiker und Drehbuchautor.