Kinderhörspiel

MUTA, FATA, KINT

62:57 Minuten Die Welt der Bücher ist eine, in die die Eltern nicht folgen können. © Eyeem / Anuruk Charoenamornrat

Von Frauke Angel · 01.05.2023

In der Schule läuft es rund für Tim und Hülya will mit ihm zusammen bei der großen Lese-Nacht auftreten! Nur seine Mutter findet es plötzlich gar nicht mehr gut, dass Tim sich in der Schule engagiert und gute Noten nach Hause bringt. Warum bloß?