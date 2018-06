Die Feuerprinzessin will das Herz des Marmorprinzen erwärmen. Doch dabei läuft sie Gefahr Feuer und Leben zu verlieren.

Die kleine Feuerprinzessin hat sich die schwierigste Aufgabe der Welt vorgenommen: Sie will ein marmornes Herz erwärmen. Sie gibt all ihre Wärme dem Marmorprinzen und gerät dabei in große Gefahr. Um ein Haar hätte sie Feuer und Leben verloren. Aber die Liebe kann Wunder vollbringen, und so wird aus dem Marmorprinzen und der Feuerprinzessin doch noch ein Paar.

Die Feuerprinzessin

Von Annelies Schulz

Regie: Manfred Täubert

Komposition: Reiner Bredemeyer

Darsteller: Daniela Hoffmann, Dietmar Durand, Barbara Dittus, Hans-Jürgen Hürrig, Jutta Wachowiak, Ruth Glöss u.a.

Produktion: Rundfunk der DDR 1989

Annelies Schulz, geboren 1934 in der Oberlausitz, Jurastudium, lebt heute freischaffend in Taubenheim, schreibt Prosa, Fernsehspiele und Hörspiele.