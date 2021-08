Deesje soll in den Ferien alleine zur Tante und Cousine fahren. Am Bahnhof will die Tante sie abholen, aber Deesje sieht die Tante nicht.

Einen schwarz-weiß gestreiften Mantel wollte sie tragen. Außerdem hat Deesje im Zug ihren Geldbeutel mit der Adresse der Tante verloren. Nun steht sie ganz ratlos auf dem großen Bahnhof. Eine aufgeregte Frau kommt auf sie zu, zieht sie am Arm zu einem Bus mit vielen Kindern, die zu einem Gedichtwettbewerb fahren. Die Frau hat Deesje verwechselt. Damit wird das Durcheinander noch größer. Deesje erlebt noch viele Überraschungen bis sie endlich vor der Tante steht. "Deesje schafft das schon"

Von Mario Göpfert nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Joke van Leeuwen

Ab 8 Jahre

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Komposition: Lexa A. Thomas

Mit: Axel Wandtke, Larissa Melischek, Nadine Kompatzky, Nana Spier, Evelyn Meyka u.a.

Ton: Bernd Friebel und Sylvia Milchmeyer

Produktion: Deutschlandradio Berlin 2003 Moderation: Ulrike Jährling Joke van Leeuwen, geboren 1952 in Den Haag, schreibt Prosa und Theatertexte für Kinder und Erwachsene für "Deesje schafft das schon" erhielt sie 1988 den Deutschen Jugendliteraturpreis.