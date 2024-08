Experimente im Studio

Versuchsanleitung



1 Du benötigst einfach nur ein paar Hühnereier, an besten hartgekocht, dann sind sie nichtg ganz so zerbrechlich. Zudem Gläser mit verschiedene Flüssigkeiten. Wir haben uns für Orangensaft, Milch, Wasser, Cola und Essig entschieden.

2) Lege nun jedes Ei in einer anderen Flüssigkeit ein (sie müssen vollständig bedeckt sein) und lasse es einen Tag stehen.

3) Hole dann die Eier aus den Gläsern, am besten über einem Waschbecken oder einer großen Schüssel, damit sich die Sauerei in Grenzen hält.

4) Du wirst feststellen, dass sich die Eiern verändert haben, mal mehr mal weniger. Und wenn Essig eine der Flüssigkeiten war, die du verwendet hast, dann solltest du vermutlich jetzt mal besser das Fenster aufmachen.

5) Experimentiere mit anderen Flüssigkeiten. Was passiert zum Beispiel bei Kaffee? Probier auch mal aus, was passiert, wenn du die Eier 2 oder 3 Tage in den Flüssigkeiten lässt.