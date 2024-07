Experimente im Studio

Versuchsanleitung Schneidet die Zitrone in der Mitte auseinander Legt eine Zitronenhälfte in die Schüssel Stochert mit einer Gabel in das Fruchtfleisch der Zitrone, damit etwas Saft austritt Streut einen Teelöffel voll Natron oder Backpulver auf die Zitrone Fertig! Und: Zisch!

Zitronen sind sauer und die Säure in der Zitrone reagiert mit dem Natron. Reagieren, das heißt: die Säure und das Natron tauschen einzelne Bausteine von sich aus. So entstehen komplett neue Stoffe. Aus einigen der Natron-Bausteine ist jetzt ein Gas geworden. Kohlenstoffdioxid heißt das. Und das Gas - das ist das, was so blubbert!