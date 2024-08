Experimente im Studio

Die Kerze im Wasserglas

Was passiert, wenn über eine brennende Kerze, die in einem Wasserbad steht, ein Glas gestülpt wird? Claudia hat da was für euch vorbereitet.