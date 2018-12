Der Eisriese hält Saschas kleinen Bruder gefangen. Sascha muss Freunde finden, um ihn in die lebendige Welt zurückzuholen.

"Lass mich in Ruhe!" sagt Sascha zu seinem kleinen Bruder, weil er ungestört lesen will und erringt mit diesem Satz die ungeteilte Sympathie des Eisriesen, dem Ruhe über alles geht. Um den vom Eisriesen festgehaltenen Bruder zurückzuholen in die lebendige Welt, muss Sascha einen schweren Kampf auf sich nehmen. Er kann ihn gewinnen, weil er Verbündete findet.

Schach dem alten Wintersmann

Von Thoma Clausen

Nach einem Märchen von Jewgeni Lwowitsch Schwarz

Übersetzung: Ingrid Tinzmann

Regie: Maritta Hübner

Mit: Dieter Bellmann, Werner Godemann, Siegfried Worch, Käte Koch, Ingrid Hille, Wolfgang Jakob, Dorothea Garlin, Axel Holst, Thomas Bärscht

ab 6 Jahre

Produktion: Rundfunk der DDR 1981