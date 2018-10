Antje zieht mit ihrer Familie von der Stadt aufs Land und vermisst nun ihre Freunde. Als Kiki auftaucht, ändert sich das schnell.

Antje ist mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern aufs Land gezogen. Sie vermisst die Stadt, ihre Freunde, ihr altes Zimmer und ihren Stoffhund Fluse, den sie in den Umzugskisten nicht finden kann. Bis sie Kiki kennenlernt. Schnell werden die beiden Mädchen unzertrennlich. Sie brauen Zaubertränke, basteln Schlupflöcher und trösten Katzen. In Windeseile sind der Frühling und der Sommer vorbei, und es kommt Antje so vor, als hätte sie Kiki schon immer gekannt.

"Kiki"

Von Antje Damm

Gelesen von Sascha Icks

Regie: Frank Gustavus

Musik: Jens Fischer

Ab 7 Jahren

Produktion: Oetinger Media GmbH 2013

Antje Damm, geboren 1965 in Wiesbaden, studierte Architektur in Darmstadt und Florenz, sie lebt als Autorin von Kinderbüchern mit ihrem Mann und ihren vier Töchtern in der Nähe von Gießen.