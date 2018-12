Immer im Winter sitzen Kaspar und sein Opa in der Stube und schnitzen Holzpferdchen. Doch in diesem Jahr kommt Tante Karin zu Besuch und schimpft den ganzen Tag über die Holzspäne.

Wenn es Weihnachten wird, schnitzen Kaspar und Opa wieder zusammen ihre Holzpferdchen und verkaufen sie im Dorfladen an Atom-Ragnar. Dann bekommt Opa seinen Schnupftabak und Kaspar seine Würstchen, so war es immer, und das ist gut so. In diesem Winter aber kündigt sich Besuch an: Tante Karin kommt aus Stockholm und nichts ist mehr, wie es war. Opas Kopf fühlt sich schon ganz schummerig an beim Gedanken an Karin, und auch Kaspar vermisst die gemütliche Zweisamkeit. Kann man die Tante nicht mit dem Schneemenschen verscheuchen, vor dem sogar die schrullige Frau Åhman Angst hat?

Kaspar, Opa und der Schneemensch

Von Tobias Krebs

Nach den gleichnamigen Kinderbüchern von Mikael Engström

Übersetzung: Birgitta Kicherer

Ab 7 Jahre

Regie: Tobias Krebs

Komposition: Philip Zoubek

Mit: Joscha Brandl, Christian Grashof, Jannek Petri, Lou Tillmanns, Hede Beck, Ernst Konarek und vielen anderen

Produktion: SWR 2017

Mikael Engström, geb1961 in Solna, ist ein schwedischer Schriftsteller, der mit seinen Kinder- und Jugendbüchern berühmt wurde. Für "Ihr kriegt mich nicht", bekam er zahlreiche Auszeichnungen