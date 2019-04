Elias findet auf der Dorfstraße ein großes gelbes Ei. Aber ist es wirklich eine so gute Idee, das Ei einfach mitzunehmen und auszubrüten?

Elias ist acht Jahre alt und wohnt seit wenigen Wochen mit seinen Eltern auf dem Land. Noch hat er kaum Freunde und langweilt sich oft. Als Elias einmal wieder allein seinen Fußball durch die Dorfstraße kickt, findet er ein großes gelbes Ei. Er nimmt es mit nach Hause, baut ihm ein Nest und wartet darauf, dass ein kleiner Vogel schlüpft. Am nächsten Morgen staunt Elias sehr, als er sieht, dass eine kleine Oma aus dem Ei geschlüpft ist. Elias übt mit ihr Lesen und Laufen, sie kann sogar fliegen!

"Elias und die Oma aus dem Ei"

Von Gabriele Bigott

Nach dem Kinderbuch von Iva Procházková

Ab 7 Jahre

Regie: Wolfgang Rindfleisch

Musik: Alexander Krohn

Mit: Carmen-Maja Antoni, Axel Wandtke, Antje von der Ahe, Joshua Thiemann, Lilli Zahavi, Moritz Wigger, u. a.

Produktion: DeutschlandRadio Kultur 2005

Iva Procházková, geboren 1952 in Tschechien, lebt in Prag, schreibt Geschichten für Kinder.

Gabriele Bigott, geboren 1944 in Bromberg, lebt in Berlin, schreibt Texte für Theater und Rundfunk.