Gerda sucht in der ganzen Welt nach ihrem Freund Kai, den die Schneekönigin entführt hat. Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen.

Kai und Gerda sind Nachbarkinder. Sie spielen jeden Tag zusammen. Am Abend lauschen sie oft den Geschichten der Großmutter. An einem Winterabend erzählt die Großmutter von der Schneekönigin und ihrem kalten Blick. Gerda fürchtet sich, aber Kai lacht nur. "Die würde ich auf den Ofen setzen", prahlt er. Schon am nächsten Tag entführt ihn die Schneekönigin in ihr Reich. Gerda kann ohne Kai nicht leben. Sie zieht ihre roten Schuhe an und sucht ihn in der ganzen Welt.

Die Schneekönigin

Von Raimund Frentzel und Rainer Schwarz

Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen.

Regie: Rainer Schwarz

Komposition: Christian Steyer

Mit: Klaus Piontek, Juliane Koren, Walter Plathe, Ilse Voigt, Käthe Reichel, Peter Dommisch, Margit Bendokat, u. a.

Produktion: Deutsche Schallplatten Berlin 1983

Hans Christian Andersen (1805-1875), weltberühmter dänischer Märchendichter, schrieb u. a. "Die kleine Seejungfrau", "Des Kaisers neue Kleider" und "Das hässliche junge Entlein".