Auf einem Dachboden entdeckt die kleine Maus Nils ein Teleskop, beobachtet damit den Himmel und sieht: Der Mond ist kein Käse!

Auf ihrem frisch bezogenen Dachboden entdeckt die kleine Maus Nils ein Teleskop, mit dem sie fortan den Mond beobachtet. Erst ist er eine große runde Kugel, dann wird er immer schmaler - und am darauffolgenden Tag ist er ganz verschwunden! Begeistert berichtet Nils den anderen New Yorker Mäusen von seinen Erkenntnissen und versucht sie davon zu überzeugen, dass der Mond kein Käse ist. Doch niemand glaubt ihm. Also macht sich die kleine Maus ans Werk: studiert die Gegebenheiten im Weltall, näht sich einen Raumanzug, entwirft Pläne und konstruiert schließlich eine Rakete. Kein ungefährliches Vorhaben!



"Armstrong - Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond"

Von Torben Kuhlmann

Ab 7 Jahren

Regie: Marlene Breuer

Mit: Bastian Pastewka in allen Rollen

Produktion: hr / Der Hörverlag 2016

Torben Kuhlmann, geboren 1982 in Sulingen, ist ein Geschichtenerzähler und Buchillustrator.