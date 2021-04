18 Millionen Tonnen Lebensmittel – Brot, Gemüse und Käse zum Beispiel – landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Obwohl man sie noch essen könnte. Was kann man dagegen tun?

Der Apfel hat eine braune Stelle, auf dem Schulbrot war Stinkerkäse und die Wurst sah irgendwie so komisch aus. "Ab damit in die Tonne" heißt es dann in vielen Haushalten – das Essen wird weggeworfen. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr auf diese Weise in Deutschland im Müll, obwohl man sie noch essen könnte. Und obwohl es eine Menge Leute gibt, die nicht genug zu essen haben. Und obwohl es auch fürs Klima schädlich ist, wenn Essen verschwendet wird. Hilfsorganisationen und Umweltschützer beschweren sich deshalb schon lange über so eine Lebensmittelverschwendung – und Ryke und Logan fragen in dieser Folge nach, was man dagegen tun kann. Spoiler: Am Ende gibt’s Musik und Möhrensuppe. Selbstgemacht. Beides.

Wie retten wir Lebensmittel?

Moderation: Ulrike Jährling und Logan

Recherche und Reportagen: Regina Voss

Technik: Regine Kraus

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020