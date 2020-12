Vor langer Zeit im Wilden Westen, in der kleinen Stadt Pitters Creek, versuchte Sheriff Ted Harris den Weihnachtsmann zu verhaften...

In der Weihnachtsnacht sitzt Sheriff Ted Harris auf dem verschneiten Dach eines Hauses in der Pine Street und wartet auf den Weihnachtsmann. In seinen Augen ist der Mann ein Einbrecher. Und Einbrecher zu verhaften ist sein Job. Egal, ob sie nun einen roten Mantel tragen oder nicht.

"Ted Harris jagt den Weihnachtsmann"

Von Wieland Freund

Gelesen von Helmut Gauß

Regie: Clarisse Cossais

Ab 7 Jahren

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

Wieland Freund, geboren 1969, lebt als freier Autor in Berlin, schreibt Übersetzungen, Romane, Literaturkritiken und Erzählungen für das Radio.