An einem Sonntagnachmittag stürmen ein Indianerhäuptling, eine Prinzessin und Lila Langstrumpf in Paulines Kinderzimmer. Sie wollen, dass Pauline ihre Geschichte aufschreibt.

Pauline ist in einer verzweifelten Lage. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und alle tollen draußen im Garten herum - ihre Eltern, ihre Schwester und ihre Freunde. Nur sie muss in ihrem Zimmer am Schreibtisch sitzen und über ihren Hausaufgaben brüten. Eine Geschichte für den Deutschunterricht soll sie schreiben. Aber sie hat partout keine Idee. Es will ihr einfach kein guter erster Satz einfallen. Ein zerknülltes Blatt nach dem anderen fliegt auf den Boden. Fast schon ist Pauline das Papier ausgegangen - da bekommt sie unerwarteten Besuch.

Lila Langstrumpf und die Sonntaggäste

Erzählung von Kati Obermann

Gelesen von Ulrike Stürzberger

Ab 6 Jahren

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Kati Obermann, lebt und arbeitet als freie Autorin und Journalistin in Berlin und Leipzig. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Autorin für den Kinderhörfunk "Kakadu" beim Deutschlandradio Kultur tätig, schreibt Hörspiele, Features und Erzählungen. Als Reporterin für die "Tagesschau" und "Tagesthemen" berichtet sie außerdem regelmäßig aus Mitteldeutschland.