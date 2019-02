Die beiden Indianerjungen Fliegender Stern und Grasvogel machen sich ohne Wissen der Erwachsenen auf den Weg zu den Weißen, um ihren Stamm zu retten.

Heimlich waren Fliegender Stern und sein bester Freund in die Siedlung der Weißen gereist. Dort konnten sie mit Doktor Christoph sprechen, einem weißen Mann, der die Probleme der Indianer kennt und Verständnis für ihre Sorgen hat. Er erklärt den beiden Jungen jedoch auch, dass es kein Zurück mehr gäbe. Der weiße Mann wäre nun hier und würde das Land der Indianer nie wieder verlassen.

Um dem Stamm der Schwarzfußindianer in ihrer Not zu helfen, gibt er den beiden Jungen eine Karte, in der die Stellen markiert sind, in denen noch Büffel anzutreffen sind. Zu Hause wurden die beiden Jungen derweil vermisst, und nachdem es zuerst etwas Streit um die Richtigkeit der Karte gibt, gehen am Ende die Schwarzfußindianer auf Jagd und treffen tatsächlich auf die lang ersehnten Büffel.



Fliegender Stern (5/5)

Von Ursula Wölfel

Gelesen von Gundi Erhardt

Ab 6 Jahre

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1998

Ursula Wölfel, war eine deutsche Kinderbuchautorin (1922-2014). Sie wurde für Ihre vielen Kinderbücher national und international ausgezeichnet.

