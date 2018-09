Es sind Sommerferien. Parzival Hübner ist aus dem Internat nach Hause gekommen, in die große alte Villa der Familie am Münchner Stadtrand. Er will sich erholen. Doch schon am ersten Ferientag weckt ihn Baulärm vor seinem Kinderzimmer.

Auf dem geflegten Rasen im Vorgarten tummeln sich Bagger, Laster und Baukrähne. Neben den Rosenbeeten wird ein Schacht ausgehoben und an der Freitreppe entsteht eine Autobahn. Doch all die Geräte sind klein wie Spielzeugautos und werden von Winzlingen bedient. Es sieht aus, als wollten sie hier im Garten eine ganze Stadt errichten. Und niemand außer Parzival bemerkt sie. Vater und Mutter lächeln nur. Da schreibt Parzival eine E-Mail an seinen Deutschlehrer: Bitte helfen Sie mir! Entweder ist die Welt verrückt oder ich? "E-Mails an Dr. Brot"

Von Wieland Freund

Gelesen von Max von Pufendorf

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010