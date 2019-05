Vor vielen Jahren ist Onkel Valentin verschwunden. Doch dann taucht er unvermittelt in einem Fesselballon wieder auf.

Den Sommer verbringt Christof meist mit seiner Familie auf der Krabbeninsel. Dabei würde er so gern einmal in die Ferne fliegen und fremde Lande erkunden. Doch das geht nicht, in seiner Familie sind alle Flugmaschinen tabu, seitdem vor Jahren Onkel Valentin mit einem Propellerflugzeug über dem Meer vor Brasilien verschollen ist.

Doch dann taucht plötzlich eine gigantische fliegende Orange über dem Horizont auf. Unten hängt eine Gondel dran. Die Orange schwebt hinter dem Leuchtturm vorbei, wird immer größer, taucht hinter den Dünenbergen ab und verschwindet. Zu Christofs Überraschung sitzt Onkel Valentin in der Gondel.



Die fliegende Orange

Von Salah Naoura

Gelesen von: Matthias Bundschuh

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Ursendung

Salah Naoura, geboren 1964 in Berlin, schreibt und übersetzt Kinder- und Jugendbücher. Er erhielt viele Preise und Auszeichnungen, besonders für sein Buch "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums".