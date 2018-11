Ob Pippy Langstrumpf oder Harry Potter, vele Bücher, die Du kennst, sind im Original in einer Sprache geschrieben worden, die du vermutlich nicht wirklich kannst. FDoch zum Glück gibt es ja Übersetzer*innen.

Zu Gast bei Fabian im Studio ist die Literatur-Übersetzerin Elina Kritzokat. Sie ist eine deutsch-finnische Übersetzerin. durch sie und ihre Koleg*innen wird es erst möglich, dass wir Bücher, die in anderen Sprachen erschienen sind, lesen können. Denn wer kann schon finnisch? Oder ungarisch?

Elina Kritzokat erzählt von ihrer Arbeit und wir spielen mitr euch ein Quiz, in dem ihr Sprachen raten sollt.

Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.