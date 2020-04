Wir haben 20 Milchzähne und nach dem Zahnwechsel 32 bleibende Zähne

Fabian und Lotta unterhalten sich in diesem Podcast über die Zähne. Wie viele Zähne haben wir eigentlich? Und warum sind Naschsachen und süße Getränke so gefährlich für unsere Zähne? Und warum bohrt der Zahnarzt eigentlich erstmal ein größeres Loch, wenn man ein kleines Loch im Zahn hat? Und was macht die Zahnfee?

#82 Warum ist Zähneputzen so wichtig?

Autor: Peter Kaiser

Moderation: Fabian Schmitz und Lotta

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Jorid Böttcher

Deutschlandfunk Kultur, 2020