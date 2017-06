Sendezeiten

Meine lieben Fans, zum Glück sind sie wieder weg. Und wenn ich gewusst hätte, wen ich mir da ins Funkhaus hole, dann hätte ich den nordamerikanischen Adler und den südamerikanischen Condor nie eingeladen. Einzeln waren sie okay, echt erträglich. Aber als Duo unerträglich.

Wirklich. Die konnten einander gar nicht leiden. Von Anfang an. Da wurde gegiftet und gestichelt so in der Art: "Tag Condi, du siehst so zerzaust aus? Gegen ein Windrad geflogen?" – "Ne, ich bin noch Selbstflieger! Du alter dekadenter Ami-Aas-Geier hast dich aber vermutlich bräsig in der Concord fliegen lassen!" – "Die Concord? Meine Güte, du oller Condor, du bist ja so ein Provinzhuhn da oben in deinen Anden. Die Concord fliegt schon lange nicht mehr. Standesgemäß lasse ich mich inzwischen im Airbus A 380 chauffieren." – "Aufgeplusterter Angeber!" – Was kann ich denn dafür, wenn ich nun mal von Natur her die größere Spannweite habe?" …

So ging das in einem hin und her. Die gönnten sich nicht den Dreck unter der Kralle. Ehrlich. Und der von mir zur Versöhnung geplante Spieleabend ging völlig in die Hose. Bereits nach dem zweiten Rauswurf bei "Mensch Ärgere dich nicht" war Eisesstimmung und als dann der Adler erneut den Condor rauswarf, direkt vor dem Häuschen, da brach der Punk aus. Die sind echt übereinander hergefallen. Ich habe mich zur Sicherheit unter den Tisch geflüchtet.

Tja, mein großer Plan von wegen Weltrettung, da die Wappenvögel von Nord- und Südamerika endlich wieder versöhnt sind – wie es eine alte indogene Legende voraussagt – der hat nicht so ganz funktioniert. Wenn ich ehrlich bin … dann … also es könnte sein, dass die beiden noch zerstrittener weg sind, als sie gekommen sind.

Die wollten nicht mal in dieselbe Richtung losfliegen. Der Condor hat gewartet in welche Richtung der Adler heimwärts flog (Norden) und hat dann seinen Rückflug über den Osten angetreten.

Aber okay, dann werde ich den Friedensnobelpreis eben erst irgendwann später wegen einer anderen weltbewegenden Tat bekommen. Ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit.

Fakt ist, die beiden Groß-Chef-Wichtigtuer-Vögel sind jedenfalls weg und das Zimmer von meinen Chef, der nun für ein paar Tage verreist ist, habe ich bereits vorbereitet für die nächsten Gäste. Diesmal habe ich mir ein paar Pinguine eingeladen. Ich war ganz überrascht, dass die angefragt haben, denn ich dachte, die würden nur kalte Reiseziele interessieren. Aber denkste, es gibt auch Pinguinarten, die haben es eher gerne warm.

Kakadus neue Gäste im Funkhaus - Pinguine (imago / blickwinkel)

Wie das mit denen war, das erfahrt Ihr in der kommenden Woche, erst nach diesem Programm:

Beginnen wir am Montag (12.6.) mit dem Infotag. Der Welttag gegen Kinderarmut ist mein erstes Thema, dann schalten wir Ryke live zu einem Forscher weit draußen auf dem Meer. Und den Abschluss bildet ein Bericht über die Mitmachaustellung "7 Super Schwaben" im Jungen Schloss in Stuttgart. Lest Ihr die Comics über Superhelden, ihre Abenteuer oder schaut Euch die Filme an? In Kindermuseum Stuttgart geht es auch gerade um Superhelden: Unter dem Titel "7 Super Schwaben" könnt Ihr dort mehr über sieben schwäbische Helden und Erfinder erfahren: Sportler ebenso wie Dichter.

Auch ein Superschwabe - Rudolf Diesel, der Erfinder des nach ihm benannten Verbrennungsmotors. (dpa)

Am Dienstag (13.6.) am Medientag gibt es einen neuen Computerspieletipp von Thomas Feibel, wir gratulieren dem Regenbogenfisch zum 25´ten Bilderbuchgeburtstag und im Kino sind gleich zwei neue Filme angelaufen, über die ich was erzählen möchte: "Hilfe. Unsere Lehrerin ist ein Frosch" und "Bob der Baumeister."

Am Mittwoch (14.6.) am Musiktag beschäftige ich mich mit Lärm, genauer gesagt mache ich mir Sorgen um Eure Ohren.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist jeder neunte Mensch mit Gehörschädigung ein Kind. Doch wann melden die Ohren eigentlich Trommelfellalarm? Zu laute und lange Musik mit dem Kopfhörer? In der Kinderdisko neben dem Lautsprecher gestanden? Prof. Gerald Fleischer aus Gießen sagt: "Am allergefährlichsten sind Explosivlaute und Knalle für unsere Ohren und, kaum zu glauben, völlige Stille, wie bei den Hirten im chinesischen Hochgebirge. Außerdem sind unsere Ohren intelligenter, als man denkt”, sagt der Hörforscher. Trommelfellalarm, was den Hörnerv nervt. Von Rüdiger Bischoff.

Der Klassiker, wenn es zu laut wird: Ohrstöpsel (Stock.XCHNG / Keith Syvinski)

Am Quasseltag am Donnerstag (15.6.) wird sich Ryke dann live aus Erfurt melden. Wir sind zu Gast beim Kindermedien-Festival "Der goldenen Spatz". Das wird wieder schön werden, ich bin gerne in Erfurt und die Filme da sind immer so cool. Ihr könnt natürlich wieder mittalken. Kostenfrei aus ganz Deutschland unter 0800 2254 2254. Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert )

Mit dem Kinderfeature am Freitag am Entdeckertag (16.6.) treten wir eine Reise nach Afrika an. Denn es heißt: "Leben ohne Klo- Besuch in einem afrikanischen Slum" von Andreas Boueke.

Saraí und Joshua machen Urlaub in Uganda, einem Land in Ostafrika. Ihr Vater ist Journalist. Er nimmt sie mit auf eine Recherchereise für eine Reportage über Mädchen, die keinen Zugang zu ordentlichen Toiletten haben. In dem Armenviertel Namuwongo lernen sie Florence und Fiona kennen. Die beiden ugandischen Mädchen zeigen ihnen, wie sie als Waisenkinder im Slum überleben. Und sie erklären, wie man klar kommt, wenn es kein Klo gibt.

Ein solches Klo findet sich nur im Museum. Diese voll funktionstüchtige Toilette aus purem Gold steht seit dem 15. September 2016 im Guggenheim Museum in New York: Geschaffen hat sie der italienische Künstler Maurizio Cattelan. (William EDWARDS / AFP)

Am Sonntag (18.6) im Kakadu für Frühaufsteher habe ich mal wieder eine Geschichte von Thilo Reffert für Euch. Sie heißt: "Irgendwas zwischen 11 und 13"

Grace besucht ab dem Sommer eine neue Schule. Ihre neue Schulklasse ist eine I-Klasse. Von ihrem Vater weiß Grace, I bedeutet, dass unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Kinder sind, die besondere Hilfe brauchen. Toni, die zwei Stockwerke über Grace wohnt, kommt auch in die neue I-Klasse. Bislang hatten die beiden Mädchen kaum Kontakt miteinander, doch nun will Grace Toni unbedingt kennenlernen. Womöglich ist sie eins dieser Kinder, das besondere Hilfe braucht. Und dann wird Grace ihr natürlich helfen. Doch es ist gar nicht so leicht festzustellen, wer hilfebedürftig ist und wer nicht.

Und anschließend um 8:05 Uhr nach den Nachrichten für die Erwachsenen hört Ihr: "Haifischflossensuppe" Ein Kinderhörspiel von Maraike Wittbrodt.

Emil ist neun Jahre alt und lebt allein mit seinem Vater. Heute packt er den Koffer für die Urlaubsreise. Begeistert schwärmt er vor seiner Freundin Lotte: "Es wird ein wunderbarer Urlaub, ich werde einen Tauchlehrgang machen mit meinem Vater und dabei kleine Katzenhaie beobachten!” Haie interessieren Lotte und Emil sehr. Gemeinsam haben sie einen Flyer gegen das Haifischsterben geschrieben. Noch schnell vor der Reise wollen sie ihn in der Stadt verteilen. Da kommt Emils Vater nach Hause und sagt die Reise ab, er hat keine Zeit. Er muss Haifischflossensuppe für eine chinesische Delegation besorgen. Emil ist so enttäuscht, dass er wortlos wegläuft. Der Vater muss sich sehr anstrengen, um ihn wiederzufinden.

Daraus bitte keine Suppe! Schwarzspitzenhaie im Sea Life Centre des Linnanmäki-Vergnügungsparks in Helsinki in Finnland (picture alliance / dpa / Jaakko Avikainen)

So und nun muss ich noch schnell zum Bahnhof rüber fliegen und im Spätkauf was zum Frühstück für meine fünfzehn Pinguins, oder ist die Mehrzahl Pinguine … Pingen … ist ja egal, jedenfalls brauchen die was zum Frühstück. Denn ich habe Übernachtung mit Frühstück angeboten. Nur, was essen Pinguine eigentlich … Fisch? Körner? Nüsse?

Ach, ich werd´ schon was finden.

Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.

Würde der Städter kennen, was er frisst, er würde umgehend Bauer werden.

In diesem Sinne

Euer Kakadu

Sommer in der Lausitz - der Raps blüht, die Sonne scheint. (picture alliance / dpa/ Andreas Franke)