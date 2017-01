Sendezeiten

Meine lieben Fans, willkommen im Jahr 2017. Ich hoffe, Ihr seid gut reingekommen, hattet eine aufregende Nacht ohne größere Blessuren. Athena, Tiger und ich haben eine wirklich aufregende Nacht hinter uns. Wir wollten ganz gemütlich feiern, Schokoladenfondue und Nusstorte, Athena hatte den Film "Pets" organisiert - diese blöden Haustiere sind einfach zum Piepen-, anschließend Bleigießen und Feuerwerk ansehen. Doch dann kam alles anders.

Tiger bekam überraschend Besuch von ein paar Kumpels von früher, die auf Europareise waren. Drei Tiger aus Sumatra, echt derbe Kerle. Die waren vielleicht drauf, nur Party, Party, Party. Und unseren Plan, einen ruhigen Abend auf dem Sofa zu verbringen, fanden sie voll daneben. Sie wollten raus, was unternehmen, eben Party, Party, Party.

Wenn Tiger feiern ... (dpa / picture alliance / Felix Hörhager)

Also sind wir los.

Wir waren auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor, dann in so einem Tanzclub. Das war noch lustig, vier Tiger und eine Schildkröte auf der Tanzfläche, das hat schon was.

Anschließend sind wir einen Happen essen gegangen. Doch damit begann das Drama. Die drei essen gerne scharf, ist auf Sumatra so üblich, also sind wir zu einer Currywurstbude, von der Athena wusste, die haben so richtig scharfe Saucen. Die teilen das Brennen im Mund ein in zwölf Schärfegrade, von "Aua" über "Heulsuse" bis hin zu "Röchel".

John, der wildeste der drei Tiger, hat sich seine Wurst mit der "Röchelsauce" bestellt, dreifach Chili extra und dann noch einen ganzen Esslöffel von Mad Dog 357 drüber. Voll der Angeber.

Und dann hat er die Wurst in einem Haps verschlungen.

Die Currywurst - Manchmal ist scharf dann auch zu scharf. (Patrick Pleul/dpa)

Der Rest ist schnell erzählt. Er wurde blass unter seinen Streifen, dann hat er Feuer gespuckt und ist in den Landwehrkanal gehechtet. Sein Versuch, diesen leer zu saufen, konnten wir zwar stoppen, doch war John damit nicht geholfen.

Der arme Kerl war echt fertig, richtig krank. Wir haben ihn dann in den Zoo gebracht und die haben sich um ihn gekümmert. Aber das bedeutete natürlich endlosen Papierkram.

Bis wir übrigen dann endlich wieder zuhause ankamen, war es fast vier Uhr früh. Tolle Neujahrsnacht. Aber vermutlich hat Athena Recht: 2017 kann nur noch besser werden.

Das denke ich auch.

Und daher verkünde ich hiermit, Kraft meiner Amtsgewalt als Kakadu des Deutschlandradios Kultur:

2017 wird alles besser!

Und wenn ich sage alles, dann meine ich einfach alles:

Kommen wir zum Programm des neuen Jahres.

Am Infotag am Montag (2.1.2017):

Der erste Beitrag in der ersten Sendewoche des neuen Jahres, nun, den hätte ich mir etwas anders gewünscht. Aber gut, Neid macht einen nicht glücklich. Der Vogel des Jahres ist: Der Waldkauz.

Ich verkneife mit jeden weiteren Kommentar, denn eigentlich wäre ich ja dran gewesen, aber von einer Elster weiß ich, alles Betrug. Da werden Schmiergelder gezahlt. Echt ein Skandal, doch darüber berichtet niemand. Weitere Themen, der Euro wird 15 Jahre alt und es gibt eine interessante Ausstellung über die Rosetta-Mission.

Auch wenn Waldi, ein Waldkauz-Käuzchen, noch so lieb dreinschaut. Den Titel "Vogel des Jahres" hat er und alle anderen Waldkäuze nach Kakadus Ansicht nicht verdient. (picture alliance / dpa / Rolf Haid)

Am Dienstag (3.1.) am Medientag stelle ich Euch ein lustiges Spiel vor. Es heißt "Kullerhexe" Und es kullert in dem Spiel tatsächlich eine Hexe, genauer eine Metallkugel über das Spielfeld, die eine Art Hexe ist, denn die Kugel hat einen Hexenhut auf und … ach, das ist alles so schwer zu erklären … Daher lasse ich das lieber Christina Valentiner-Branth machen. Und weil es Medientag ist, erfahrt Ihr bei mir noch alles Wichtige zum E-Book.

E-Book oder normales Buch. Oder beiden? (picture alliance / dpa / Thomas Eisenhuth)

Am Musiktag am Mittwoch (4.1.) lade ich Euch auf eine Musikreise nach Mesepotamien ein. Wobei ich ehrlich gesagt im Moment gar nicht sagen kann, wo Mesepotamien genau liegt. Ich glaube … Afrika? Asien? Bei Kanada … Ne, das ist ja Vorderasien. Ja, da liegt das, das klassische Zweistromland Mesepotamien zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Und das weiß jetzt nicht, weil ich das bei fragfinn.de nachgesehen hätte. Das ist mir einfach so wieder eingefallen.

Am Quasseltag am Donnerstag (5.1.) da habe ich mir für Ryke und Euch ein ganz besonderes Thema gewünscht. Und was soll ich sagen, der Wunsch hat sich erfüllt. Denn Ihr werdet über Wünsche quasseln. Wenn Ihr einen Wunsch frei hättet, welcher wäre das? Und würde es womöglich helfen, wenn wir uns alle zusammen etwas ganz großes wünschen würden: Weltfrieden, den Kakadu als Vogel des Jahres, oder so.

Quasselt mit: Kostenfrei anrufen unter: 0800 2254 2254.

Kakadu hat viele Wünsche und gute Vorsätze fürs neue Jahr. (picture alliance / dpa / Katharina Heimeier)

Am Entdeckertag am Freitag (6.1.) beschäftige ich mich mit … Ach ist ja interessant, gleich noch mal mit Mesepotamien. Denn mein Feature "Wir haben seinen Stern gesehen - Die abenteuerliche Reise der Heiligen Drei Könige" beginnt … in MESEPOTAMIEN!

Es war vor mehr als 2000 Jahren in Mesopotamien, wo Astrologie und Astronomie von jeher gepflegt wurden, als sich ein paar sternkundige Männer mit brennenden Herzen auf die Reise ins Ungewisse machten. Sie träumten von einem neugeborenen König, der die Welt verändern und allen Menschen Frieden bringen würde. Ein leuchtender Stern, den sie hatten aufgehen sehen, war ihr Signal und Wegweiser. So zogen sie los, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe im Gepäck, immer dem Himmelszeichen nach. Jahrhunderte später entwickelten sich aus den biblischen Figuren die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Auf ihren Spuren wird die Geschichte einer großen Sehnsucht erzählt, die uns bis zum heutigen Tag bewegt.

Sternsinger unterwegs. (dpa / Frank Rumpenhorst)

Im Kakadu für Frühaufsteher am Sonntag (8.1.) könnt Ihr eine Geschichte von Maraike Wittbrodt hören. Sie heißt: "Wie zwei Mathehefte Grönland umsegelten".

Zum Neuen Jahr wünscht sich Robert nur eins: er möchte endlich den Ärger mit Kevin und Marcus los zu werden. Seit zwei Monaten muss er für die Mathehausaufgaben machen, sie zwingen ihn dazu.

Ja, wenn er einen unsichtbaren Boxer hätte, wie sein Onkel Klaus ihn als Kind hatte, dann könnte er Kevin und Marcus schon ein bisschen Angst einflößen.

Onkel Klaus hatte gesagt, wenn er sehr wachsam wäre, würde zu ihm ein unsichtbarer Freund kommen. Und Robert war wachsam. Aber als anstelle des Boxers ein kleines ungekämmtes Mädchen auftaucht und sich noch dazu über ihn lustig macht, überlegt Robert, wie er sie am besten wieder loswerden könnte.

Aber die Kleine lässt sich nicht wegschicken und sogar Robert muss zugeben, dass sie gute Einfälle hat, wenn es darum geht, was man alles mit zwei Matheheften machen kann….

Im anschließenden Kinderhörspiel um 08:05 Uhr habe ich dann eine wirklich supercoole Geschichte als Ursendung für uns. Meine erste Premiere im neuen Jahr.

"Kater und Karim" von Anna Böhm.

Karim und Kater unterwegs. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Die Geschichte spielt in einem Zug von Berlin nach Stralsund. Zwei Kinder sind ohne Fahrkarte eingestiegen, sie haben kein Geld dabei und müssen sich nun vor der Schaffnerin verstecken. Sie rennen durch den Doppelstockzug, mal oben, mal unten entlang, ducken sich hinter die Koffer oder verstecken sich auf der Toilette. Das ist ein anstrengendes Spiel, zumal sich die beiden nicht kennen und sich auch noch gegenseitig im Weg sind. Mona, ein Mädchen aus Eberswalde, ist von zu Hause weggelaufen, weil sie den neuen Fernseher kaputtgemacht hat und nun den Ärger der Eltern fürchtet. Karim, ein Junge aus Syrien, ist aus einem Flüchtlingsheim abgehauen, weil dort keine Tiere erlaubt sind und er seinen Kater ins Tierheim geben sollte. Karim hat seinen Kater über alle Grenzen bis nach Deutschland geschleppt. Den Kater gibt er nicht her, der spricht viele Sprachen und übersetzt für Karim, der erst drei deutsche Worte kennt: "Dankeschön", "Tschüß" und "Wiegehtesihnen". Damit kommt Karim nicht weit. Aber dank Kater werden Mona und Karim ein gutes Team. Sie bleiben zwar nicht unentdeckt, aber sie finden einen gemeinsamen Weg.

Das war´s dann auch schon vorerst, nutzt das neue Jahr, um die Erde besser zu machen. Aber nicht gleich übertreiben, für das die Welt retten sind andere zuständig.

Und einen habe ich aber natürlich noch:



Am Baum der guten Vorsätze blühen viele Blüten,

doch trägt er wenige Früchte.

In diesem Sinne

Euer Kakadu