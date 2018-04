Wochenvorschau Kakadu

Diese Woche moderiert Ulrike das Kakadu-Programm.

Nach den Kakadu-Nachrichten von Jule um 15:00h von haben wir folgende Themen für Euch vorbereitet:

Am Montag (16.4.) am Infotag:

"Unterwegs mit dem Spielplatz TÜV " Von Kristina Richter

"Kalenderblatt: Warschauer Ghetto" Von Maria Riederer

"Der Kinderbeirat im Gripstheater" Von Regina Bruckmann

Am Dienstag (16.4.) am Medientag:

"Matti, Sami und die drei größten Fehler des Universums" Ein Kinotipp von Anna Wollner

"Computerspieletipp" Von Tom Feibel

"Wicki - Medien früher und heute" Von Jessica Zeller

Am Mittwoch (17.4.) am Musiktag:



"Alle 25 Jahre Staubwischen - Orgelputzen im Berliner Dom" Von Sandra Voss



Am Donnerstag (18.4.) am Quasseltag:

"Quasseln aus dem Wald"

Wir besuchen den Förster und Schriftsteller Peter Wohlleben, natürlich im Wald.

Am Freitag (19.4.) am Entdeckertag:



"Dehnt sich, schmeckt und pappt - aus dem Leben eines Kaugummis"

Von Silke Wolfrum



Gekaut wurde schon in der Steinzeit. Aber so richtig erfolgreich wurde er vor 170 Jahren - der erste Kaugummi der Welt. Und noch heute fragen wir: Tut er den Zähnen gut? Was steckt eigentlich alles in ihm und was passiert, wenn man ihn verschluckt?

Am Sonntag (15.4.) beginnt der Kakadu wieder um 07:30h mit einem neuen Kakadu für alle Frühaufsteher.



"Der lachende Wald"

Von Beate Dölling

Gelesen von Max von Pufendorf

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017



Die beiden Cousins Tom und Nils dürfen bei Omas Familienfeier im Garten zelten. Der grenzt an den alten Wald und man munkelt, dass dort die Bäume sprechen können und auch schon Leute im Sumpf verschwunden sind - der richtige Ort also, um in der Nacht ein gefährliches Abenteuer zu erleben. Denn die beiden sind Krieger und eine Schlacht im Wald haben sie schon seit Langem geplant. Nur leider darf Toms kleine Schwester Fiona mit ihnen zelten. Mit einem kleinen Mädchen an der Backe sehen die beiden Jungs jedoch ihr großes Abenteuer im Zauberwald gefährdet. Daher versuchen sie, Fiona aus dem Zelt zu ekeln, ihr Bange zu machen. Aber Fiona gibt nicht so leicht auf. Heimlich folgt sie den Jungen in den Wald. Und so beginnt für die drei ein Abenteuer, mit dem Tom und Nils nie gerechnet hätten.

Und anschließend, um 08:05h, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt Ihr unser Kinderhörspiel hören:

"Der verzauberte Einbrecher"

Von Christa Kožik

Ab 7 Jahren

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Komposition: Lexa Thomas

Mit: Paul Kalke, Ulrich Wildgruber, Arianne Borbach, Wolfgang Ostberg u. a.

Produktion: DLR Berlin 1997

Die Schule ist aus, Christoph liegt auf dem Sofa und liest ein spannendes Buch. Da klappt die Wohnungstür, Christoph versteckt sich, er will Mama erschrecken. Er springt hinter dem Schrank hervor, doch es ist nicht Mama, vor ihm steht ein Einbrecher. Der sucht das Haushaltsgeld. "In der grünen Tasse, im Küchenschrank, ist ein kleiner Rest, aber sonst ist hier nichts zu holen, wir haben nicht mal einen Fernseher", erklärt Christoph und versucht, den Einbrecher in ein Gespräch zu verwickeln - vielleicht kann man ihn ja ablenken. Ein Profi kann das nicht sein, er droht mit einer Wasserpistole. Durch eine Geheimtür kann Christoph schließlich fliehen. Er holt seine Mutter, die bewaffnet sich mit einem großen Stockschirm, rast in die Wohnung und steht plötzlich vor einem Einbrecher, der auf dem Sofa liegt und liest.

Christa Kožik, geboren 1941 in Liegnitz, lebt in Potsdam-Babelsberg. Sie schreibt Kinderbücher, Spielfilme, Gedichte und Geschichten.

Viel Vergnügen wünscht Euch das

Kakadu-Team.