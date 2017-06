Sendezeiten

Meine lieben Fans, angeregt von meiner Geschichte an diesem Pfingstwochenende, in der Pontus und seine große Schwester Lenka ihre Sommerferien auf Balkonien verbringen und sich das als eine durchaus erholsame Urlaubsvariante erweist (die Ihr übrigens unter www.kakadu.de jederzeit nachhören könnt), habe ich entschieden, vorzeitig hier einen kleinen inoffiziellen Vorab-Schnupper-Bonus-Urlaub im Funk zu machen. Und mehr noch, ich habe mir gesagt: Anstatt in die Fremde zu geht, hole mich das Fremde zu mir nach Hause. Bin ich mal Gastgeber. Und so habe ich bei dem Onlineportal voegel-international.com die Büros von zwei Menschen aus der Literaturredaktion, die in Urlaub sind, für ein kleines Geld als Quartier angeboten.

Und das kam total gut an. Die kommenden Wochen bin ich voll ausgebucht. Zuerst werden zwei Vögel aus Amerika für ein paar Tage zu mir kommen. Bereits seit gestern residiert im Zimmer von Kim ein Kondor aus Südamerika und in Koljas Büro zieht heute Abend ein Adler aus Nordamerika ein.

Nun werdet Ihr Euch vermutlich fragen, wieso ich mir ausgerechnet einen Kondor und einen Adler ausgesucht habe … Nun, da gibt es eine alte Legende bei den Indios in Amerika. Der Sage nach lebten einst Adler und Kondor gemeinsam wie Brüder miteinander. Sie jagten zusammen, teilten ihre Beute und schliefen aneinander gekuschelt im selben Nest. Sie waren immer füreinander da, wenn es dem Anderen mal nicht gut ging. Eines Tages jedoch wurden die beiden voneinander getrennt (wieso genau, ist unbekannt) und seitdem leben beide zerstritten für sich allein – der Adler in Nordamerika und der Kondor in Südamerika. Laut dieser Legende nach soll jedoch eine neue Zeit anbrechen, wenn Adler und Kondor wieder zusammen fliegen und wieder wie Brüder zueinander sind. Wenn diese Zeit gekommen ist, wo der Adler des Nordens mit dem Kondor des Südens zusammentrifft und beide miteinander fliegen, dann – so heißt es – entdecken die Menschen die Liebe zur Natur und die Verbundenheit allen Lebens wieder, kommen in Frieden mit sich selbst und anderen und kehren zum Ursprung zurück.

Der Gast aus den Anden. (picture alliance / dpa / epa efe Ian Salas)

Tja, und das, meine lieben Hörer wird nun genau hier im Funkhaus passieren. Denn die beiden Büros haben eine Verbindungstür!

Also wenn in ein paar Tage die Welt plötzlich schöner, besser, heiler und so ist, dann wisst Ihr, bei wem Ihr Euch bedanken könnt.

Habe ich doch gerne gemacht. So wie ich auch gerne dieses tolle Programm für die kommende Woche zusammengestellt habe.

Beginnen wir am Dienstag (6.6.) mit dem Medientag. Da habe ich ein Interview mit dem Schriftsteller Jeff Kinney in der Sendung. Das ist der wahre Autor von Gregs Tagebücher. Inzwischen ist ja … ich glaube Band 12 erschienen und im Film sind sie auch schon im vierten Teil angekommen. Anschließend lasse ich noch erklären, wie ein Kopfhörer funktionieren und als Buchtipp gibt es "Gangsta-Oma und Terror-Tantchen".

Gregs Tagebuch: Böse Falle! (Fox Filmverleih)

Am Mittwoch (7.6.) am Musiktag stelle ich Euch die Band "Groove Incorporation" , was so viel heißt wie: ‚Rhythmus-Fabrik’. Die spielt seit 16 Jahren Rock, Pop, Reggae und Soulmusik. Es sind alles Profimusiker. Und weil alle Bandmitglieder eigene Kinder haben, wollten sie auch mal eine CD mit Kindermusik aufnehmen. Der Bandname war schnell gefunden: Mami und die Papperlapapis. Aufgenommen wurde die CD in einem Studio im badischen Linkenheim. Und genau dorthin haben Rüdiger Bischoff und die Mannheimer Klangohr-Kinderjury einen Ausflug gemacht. Sie wollten die neue Kindermusikband einmal selbst kennen lernen.

Entweder Musik für Kinder oder Kinder machen selbst die Musik. (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Am Quasseltag am Donnerstag (8.6.) ist mein Thema Martin Luther. Ihr wisst ja, dieses Jahr ist das große Luther-Jahr wegen 500 Jahre Reformation. Da ich mich als kleiner Vogel mit derartig bedeutsamen Themen so rein gar nicht auskenne, habe ich mir Maja Nielsen ins Studio geholt. Die hat ein Buch über Martin Luther geschrieben und weiß daher echt viel über ihn.

Und Ihr könnt und sollt anrufen und mitquasseln, kostenfrei unter 0800 2254 2254.

Passend zum Lutherjahr gibt es auch viele Luthersouvenirs in Lutherstadt Wittenberg zu kaufen. (picture alliance / dpa / Rainer Oettel)

Am Freitag am Entdeckertag (9.6.) habe ich wieder ein Kinderfeature vorbereitet. "Radfahrer haben nichts zu verlieren als ihre Ketten - Das Fahrrad wird 200 Jahre alt"

Von Regina Voss

Radfahren ist gesund, praktisch und schont die Umwelt. Doch wer selbst Rad fährt, weiß genau: Da ist noch mehr. Wenn der Fahrtwind die Mundwinkel nach oben zieht, die Kette schnurrt und man mit Blick aufs Tacho an den im Stau stehenden Autos vorbeizieht, weiß der Radler genau: Radfahren macht glücklich. Radfahren macht unabhängig. Dass dieses Gefährt eine große Fangemeinde hat, versteht sich von selbst. Und so sind im Laufe der Jahre immer neue Erfindungen, Sportarten und Modetrends rund ums Rad entstanden. Folgen wir dem Fahrrad auf seinem Siegeszug durch die Zeit - von der Draisine bis zum E-Bike.

Das Ur-Fahrrad war die Draisine. Eine Laufmaschine für Erwachsene: Diese hier steht vor dem archäologischen Museum in Lecce in Italien. (imago/Michael Eichhammer)

Am Sonntag (11.6.) begrüßt Fabian alle Nichtlangschläfer im Kakadu mit der Geschichte für Frühaufsteher. Sie heißt: "Der Hechtbaron" Geschrieben hat sie Mara Schindler und Inka Löwendorf liest sie vor.

Es ist ein Ursendung, was so viel heißt wie, das hat noch zu vor jemand gehört, Ihr seid die ersten.

Mona verbringt die Sommerferien bei Tante Karin. Aber nicht, weil sie will, sondern weil sie muss! Das haben die Eltern so bestimmt. Eine blöde Entscheidung, findet Mona. Denn Theo, ihr Bruder, muss nun ohne sie zurechtkommen, während er im Krankenhaus liegt und auf seine Operation wartet. Und alles, was er hat, sind eine heulende Mama und ein hilfloser Papa … So geht das nicht! Mona weiß besser, was Theo jetzt braucht. Sie packt ihren Koffer und macht sich auf den Weg zu ihm.

Also, wer nicht gerade Brötchenholen ist, sollte einschalten.

Und anschließend um 8:05 Uhr, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt Ihr ein Kinderhörspiel von Hans Zimmer hören: Der Titel: "Mattis und die Himbeerdiebin" hören.

Eigentlich wollte Mattis ja in den Sommerferien ins Ferienlager, während seine Eltern auf Kreuzfahrt gehen. Aber ins Ferienlager fährt auch Rick. Da kann er nicht hin, auf keinen Fall. Opa Konrad ist die Rettung. Der wohnt im kleinen Bahnwärterhaus an der Bahnlinie, auf der keine Züge mehr fahren. Bei dem kann Mattis die Ferien verbringen, Drachenbilder malen, Konrad beim Himbeerpflücken helfen, Himbeerdiebe fangen und mit Opa Konrad ein Schienenfahrrad, eine Draisine bauen. Und dazu hat er auch noch Ruhe vor Rick. Aber so einfach ist das alles dann doch nicht: Der Himbeerdieb ist eine Diebin und heißt Miriam und Rick ist gar nicht im Ferienlager. Und ob die Draisine zum Ende der Ferien wirklich fertig wird, ist ganz und gar ungewiss!

Kakadus Lieblingsnachtisch, Gemopste Himbeeren und anderes Obst mit Joghurt und Sahne. (picture alliance / ZB / Arno Burgi)



Tja und schon ist die Woche voll. Und ich muss mich nun um meinen Besuch kümmern. Für morgen habe ich für meine beiden großen gefiederten Gäste einen Spieleabend vorbereitet. "Malefiz" und "Mensch ärgere dich nicht". So zum Kennenlernen ist das sicher gut. Spielen lockert die Stimmung.

Wahre Freundschaft ist wie eine Tür.

Sie knarrt und klemmt hin und wieder

doch sie wird nie verschlossen sein.

In diesem Sinne.

Euer Kakadu