Sendezeiten

Meine lieben Fans, die Woche saßen ich, Athena und Tiger in der warmen Frühlingssonne auf dem Balkon zusammen und da fing Tiger an sich zu beschweren, warum eigentlich immer er dafür zuständig wäre, die Hörerpost zu beantworten. Warum das nicht ich oder Athena übernehmen könnten. Das konnte ich ihm leicht erklären. Bei Athena (Schildkröte!) würde das zu lange dauern und ich bin leider, leider damit beschäftigt die Welt zu retten. Denn neben meinem Job hier im Funk arbeite ich neuerdings noch als Superheld. Nämlich Supervogel!

Merkwürdiger Weise sahen das Athena und Tiger anders. Die beiden behaupteten doch glatt, ich wäre überhaupt kein Weltretter. Sie sagt, Supervogel würde man nicht dadurch werden, indem man sich ein rotes Kostüm anzieht, sondern indem man Gutes tut.

Ist das nicht unverschämt?

Man kann doch auch die Welt retten, ohne sich jeden Samstag mit einer Sammelbüchse für bedrohte Tiere in Afrika in die Fußgängerzone zu stellen, wie Tiger es macht. Und man muss auch nicht den ganzen Tag an anderen herumnörgeln, dass sie doch gefälligst das Licht ausmachen sollen, wenn sie aus dem Zimmer fliegen, wie Athena das ständig macht.

Einfach mal die Welt retten. (Imago/Westend 61)

Totaler Blödsinn. Wichtig ist, wie gesagt, das rote Superheldenkostüm und das man von sich selbst sagt: Ich bin Supervogel, ein Guter, ich rette die Welt, ich mache immer alles richtig. Und wenn ich mal was Falsches mache, dann ist das zu vernachlässigen. Denn, ich bin ja ein Guter. Und ein Guter kann nichts Schlechtes machen. Ende der Beweisführung.

Dem widersprach Athen deutlich. Sie sagt, man definiert sich einzig und alleinüber seine Taten. Nicht was man sagt ist wichtig, sondern was man macht.

Hmm, nicht ganz von der Kralle zu verweisen, dieses Argument. Aber auch kein Problem für mich. Dann werde ich eben nun noch tolle gute Sahen tun und so der Welt beweisen, dass ich zu Recht Supervogel bin.

Denn ich bin der Kakadu vom Deutschlandradio Kultur und mache das tollste Kinderradioprogramm der Welt mache. Wer Kakadu hört, der weiß worauf es ankommt.

Und das Licht werde ich nun auch versuchen öfters mal auszumachen.

Kommen wir zu meinem Radioprogramm für eine bessere Welt in dieser Woche:

Am Montag (27.3.) am Infotag erzählt Euch Annette Bäßler die Geschichte der Sommerzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden ja die Uhren umgestellt. Eine Stunde vor … oder zurück … ne, ich kriege ja ´ne Stunde geschenkt … ach ist mir doch egal. Sommerzeit heißt Sommer, basta! Meine weiteren Themen am Montag: Berufe aus vergangenen Zeiten und wozu braucht man Termine.

Für die Sommerzeit wird am Sonntag in der Nacht die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. ( imago / Roland Mühlanger)



Am Dienstag (28.3.) am Medientag stellt Euch die Lesecrew ein paar neue Bücher vor. Bücher, die von "Den Neuen" erzählen. Anschließend geht es in "Von Königsboten und Briefttauben" um die Wege der Kommunikation in alter Zeit. Und im Kino ist der Film Boss Baby angelaufen.

Breiftauben - Die E-Mail der Vergangenheit (picture alliance / dpa / Thomas Wattenberg)

Am Mittwoch (29.3.) am Musiktag könnt Ihr eine neue Folge von Klassik für Einsteiger hören, und Ihr erfahrt bei mir alles Wichtige zum Big Bang Musikfestival.

Eine neue Spielstätte für Klassik - Der große Saal der Elbphilharmonie in Hamburg. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Über 30 Shows, Künstler aus 5 Ländern sowie Klanginstallationen und Musikinstrumente, die von den Kindern nach Herzenslust bespielt werden können.

Am Donnerstag (30.3.) am Quasseltag geht es um Streiche, denn übermorgen ist der erste April. Seid ihr schon mal reingelegt worden? Spielt ihr euren Eltern, Geschwistern oder Freunden Streiche?

Warum machen wir das überhaupt, Streiche spielen? Was macht daran solchen Spaß? Und darf man das eigentlich, die Unwahrheit sagen oder andere Leute reinlegen? Welche Rolle spielt die Schadenfreude dabei?

Ruft an uns quasselt mit Patricia über Streiche und über den ersten April. 0800 2254 2254.

Am Freitag (31.3.) am Entdeckertag geht um Träume.

Kennt Ihr das auch? Man wacht morgens auf, hängt gerade noch seinem Traum nach und keine fünf Minuten später ist alles wie ausgelöscht. Die Erinnerung: verschwunden. Ausradiert vom Tageslicht. Mit den Träumen ist es wirklich mysteriös. Obwohl wir uns Nacht für Nacht in die Welt der Träume begeben, bleibt dieses Reich für uns ein dunkles Geheimnis. Aber das wollen wir ändern. Wir werden Traumfänger. Wir werden versuchen unsere Träume zu überlisten, ihnen auf den Grund zu gehen - denen, die uns nachts begegnen, und denen, die wir am Tag träumen. Wie das geht - das Träume fangen?

Für den ruhigen Schlaf - Ein Traumfänger. (picture-alliance / Ekaterina Chesnokova)

Am Sonntag (2.4.) früh um 7:30 im Kakadu für Frühaufsteher wird es gruselig.

"zombis in kombis

brausen durch die stadt

und jeder der die zombies sieht

der ist vor staunen platt"

Es gibt nichts Schöneres, als sich im Dunkeln, wenn der Wind um die Häuser weht, Gruselgeschichten von heulenden Eulen, finsteren Friedhöfen oder kopflosen Gespenstern zu erzählen. Für die einen ist das wirklich Spaß und regt die Fantasie an, für die anderen vielleicht dann doch eher beängstigend und ein Grund, um sich unter der Bettdecke zu verstecken. Und so gibt es nicht nur Erzählungen von Skeletten, Zombies oder schrecklichen Wesen. Vielen Dichtern, wie Arne Rautenberg, Hanna Johansen, Christian Morgenstern oder Jutta Richter sind auch gruselige Verse und ellenlange Schauergedichte eingefallen.

"Unterm Bett liegt ein Skelett" Gruselgedichte für Kinder zusammengestellt von Karin Hahn.

Kein wirkliches Grusel-Skelett: Das zur Versteigerung stehende Knochengerüst eines ausgestorbenen Dodos aus Mauritius (picture alliance / dpa / Summers Place Auctions)

Und anschließend nach den Nachrichten für Erwachsene um 08:05 Uhr habe ich dann noch ein tolles Kinderhörspiel eingeplant. Diesmal: "Haudrauf und Mariechen" von Anna Böhm

Als Anja erfährt, dass sie nicht zu dem Piratengeburtstag ihres Bruders eingeladen ist, will sie sich rächen. Sie nimmt dem Bruder heimlich seine Piratenfigur, den wilden Haudrauf weg, bindet ihm Windeln um und steckt ihn ins Puppenbett. Wütend schnappt sich der Bruder Anjas Puppe und fesselt sie zur Strafe ans Bücherregal. Der Streit ist entbrannt, die Geschwister wüten immer wilder gegen das Spielzeug des anderen. Dabei bemerken sie nicht, dass Mariechen, die Puppe, und Haudrauf, die Piratenfigur, lebendig geworden sind.

Die dürften doch gerne lebendig werden, oder? (dpa picture alliance / XAMAX)

So, nun macht auch Supervogel Feierabend, vielleicht fliege ich noch eine Runde raus, frische Luft schnappen, die Welt retten …

Ach, ja, einen habe ich noch.

Nicht in jedem Kakadu steckt ein echter Supervogel.

Aber in jedem Supervogel steckt ein echter Kakadu.

In diesem Sinne.

Euer

Kakadu