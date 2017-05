Sendezeiten

Hallo! Hallo! Kann mich wer lesen? Gleich vorneweg möchte ich eines klarstellen. Das richtet sich an diverse Mitarbeiter in der Kakadu-Redaktion im Sender und an die freundlichen Menschen hier in der Quarantäneabteilung des Veterinäramts. WENN EIN VOGEL GRIPPE HAT, HEIßT DAS NICHT, ER HAT VOGELGRIPPE!!!!

Sondern er ist lediglich etwas vergrippt, erkältet, verschnupft sozusagen. Daher muss er auch nicht hier in dieser Isolierstation weggesperrt werden. Mein Schnupfen ist nicht meldepflichtig und Ihr braucht da draußen auch nicht diese komischen Seuchenschutzanzüge tragen.

Ich habe mich versprochen.

Ich war beim Tierarzt und der hat gesagt, ich habe Grippe! Ehrlich, großes Vogelehrenwort.

Niemand lebt gerne im Käfig. (picture-alliance / dpa / Alexander Kohlmann)

Das mit der Vogelgrippe ist mir nur so rausgerutscht.

Okay?

Also jetzt kommen wir mal alle wieder ganz ruhig zur Besinnung, ich schreibe jetzt diesen Newsletter über das Programm der kommenden Woche und dann lasst Ihr mich wieder raus, gut?

Einverstanden?

Keine Antwort ist auch eine Antwort, sage ich jetzt mal.

Daher, ich fange einfach an:

Liebe Fans,

war das eine Aufregung, als plötzlich die vom Katastrophendienst in die Redaktion stürmten. Ich dachte, das sind irgendwelche Außerirdischen. Diese weiten aufgeblasenen Anzüge, die die anhatten, wie Luftballons auf Beinen.

Als die mich gepackt haben, da habe ich aus Versehen den einen Anzug mit der Kralle anritzen, aber der ist nicht geplatzt, sondern der hat nur gezischt. Das war gruselig.

Im Krankenwagen haben die mir erklärt, das wäre so gedacht. In den Anzügen wäre Überdruck, so dass, wenn sie jemand aufschlitzt, in keinem Fall die gefährlichen Viren in den Anzug hineinkommen könnten und der Mensch drin geschützt wäre. Coole Idee. Darauf muss man erst einmal kommen.

Aber, und das ist jetzt an alle hinter der Glasscheibe gerichtet, Ihr seid echt klug.

Boh … da kann so ein kleiner dummer Vogel wie ich nur staunen. Ihr Menschen seid ja so klug!

Darf ich jetzt raus?

Verstehe, ich mache hier fertig und dann, okay?

Am Montag (22.5.) am Infotag stellen Euch meine Kinderreporter eine echt coole neue Art Baum vor. Den CityTree.

Ein normaler Baum hat Wurzeln, Äste, Zweige und Blätter und wächst in den Himmel. Man kann in ihm herumklettern, die Schaukel an ihm befestigen oder in seinem Schatten sitzen. Alles richtig, aber jetzt bekommt der Baum, den wir kennen, Konkurrenz. Der neue Baum ist viereckig, hat ein Metallgestell und kann auch Nachrichten übermitteln. Unglaublich aber wahr.

Das ist ein richtiger Baum. Ein Mammutbaum - umso mehr, wenn er von unten nach fotografiert wird. (dpa/ picture-alliance/ Horst Ossinger)

Am Dienstag (23.5) am Medientag berichtet zuerst Anna Wollner vom neuen Hanni und Nanni Film. Dann gibt euch Annette Bäßler Tipps, wie ihr Falsch-Nachrichten als solche erkennen könnt, denn im Internet kann ja jeder erst einmal alles behaupten und nicht jede Meldung ist wahr. Ein ganz anderes Thema dieser Sendung ist dann der Dominoeffekt, aber da weiß ich ehrlich nicht genau, was damit gemeint ist. Mit den leckeren Dominosteinen hat es aber leider nichts zu tun. Denn als fragte, ob ich Naschen darf, haben alle nur gelacht.

Weltrekordversuch in Trutnov, Tschechien: 12.654 hölzerne Dominosteine wurden verbaut. (picture alliance / dpa / David Tanecek)

Den Musiktag (24.5.) am Mittwoch stellen wir Euch ein Projekt vor, in dem Schüler zu Komponisten werden.

Partituren lesen, Tonsätze oder Musikgeschichte pauken - so sieht Musikunterricht heute noch häufig aus. Das will das Berliner Projekt "QuerKlang.

Experimentelles Komponieren in der Schule" ändern. Es lässt Schüler selbst zu

Komponisten werden und arbeiten dabei eng mit Schulen zusammen. Die Kompositionen der Schüler werden im Rahmen der Berliner MaerzMusik aufgeführt, dem renommierten Festival für zeitgenössische Musik.

Das Besondere: das Projekt erschöpft sich nicht in einem Projekttag oder einer

Projektwoche. Über ein halbes Jahr lang arbeiten die Schüler im wöchentlichen

Musikunterricht an ihrer gemeinsamen Komposition. Ein Team aus Musiklehrer, zwei

Studierenden der Musikpädagogik und einem Komponisten leitet die Schüler an und

begleitet sie in diesem Prozess.

Donnerstag (25.5.) ist Feiertag, genauer gesagt Christie Himmelfahrt. Und daher gibt es natürlich auch hier ein Feiertagsprogramm. Früh um 7:30 Uhr geht es los mit

einer Geschichte von Frau Angel. Sie heißt: "Eine gute Laune der Natur"

Eines Tages klingelt der Polizist und erklärt, dass Jokim aufhören solle, mit Blumensamen, Erde und Dünger gefüllte Kaffeefilter vom Dach des grauen Hauses zu werfen. Ein Bürger habe sich beschwert. Doch Jokim mag Blumen, die blühen, Schafgarbe und Sonnenblumen, aber auch die blauen, weil die duften, in steinige Ecken klettern und gute Laune machen. Und gute Laune können die Menschen, die dort wohnen, gebrauchen. Denn Jokim hat früher in einem anderen Land gelebt, bis der Krieg kam, mit Bomben und Feuer.

Zahlreiche Gläubige feiern an Christi-Himmelfahrt draußen Messen. Auch wenn es regnet. (dpa / picture alliance / Armin Weigel)

Anschließend um 08:05 Uhr, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, haben wir "Potilla und der Mützendieb" für euch. Ein Kinderhörspiel von Margit Kreß nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke.

Arthur findet im Wald eine kleine Puppe, die plötzlich zum Leben erwacht. Potilla heißt sie und behauptet, die Feenkönigin zu sein. Was sie erzählt, klingt unglaublich: Ein geheimnisvoller Fremder sei in den Wald eingedrungen und habe allen Feen die Mützen geraubt. Ohne ihre Mützen können die Feen nicht zurück in ihr Reich. Dort macht sich nun der Fremde breit. Die Feenkönigin Potilla hatte er in einen stinkenden Strumpf gesteckt und mit einem Zauber belegt. Den konnte Arthur lösen und nun nimmt er Potilla mit nach Hause. Die kleine Feenkönigin weint nicht lange, sie will in den Wald zurück und ihr Reich zurückerobern. Schnell lernt Arthur, dass Feen niemals schlafen, dass die roten Haare seiner Freundin Esther Zauberkraft haben und dass der Wald voller unheimlicher Wesen ist, von denen ihnen nicht alle wohlgesonnen sind. Der Weg ins Herz der Feenwelt führt über den dunklen See zu dem Turm, von dem ein leises Rauschen herüber weht - bedrohlich und geheimnisvoll zugleich.

Am Freitag (26.5) am Entdeckertag geht es um den Naturforscher Alexander von Humboldt.

Straßen und Städte sind nach ihm benannt, Pflanzen, Tiere, Mineralien, Gebirgszüge, Flüsse und sogar ein Krater auf dem Mond. Alexander von Humboldt (1769-1859), einer der berühmtesten Universalgelehrten und Forschungsreisenden überhaupt, hat auf der ganzen Welt seinen Namen hinterlassen. Sein unerschöpflicher Wissensdurst trieb ihn auf die höchsten Berge, durch Dschungel und Steppen. Bei tropischer Hitze und eisigem Wind vermaß er das Land, erforschte Pflanzen, Tiere, Gesteine, Vulkane, Gewässer, das Klima und vieles mehr, um zu ergründen, wie alles mit allem zusammenhängt. Er sah die Natur als ein lebendiges Ganzes, in dem vom Winzigsten bis zum Größten alles miteinander verbunden ist, und erkannte schon früh die Verwundbarkeit der Erde, wenn der Mensch immer mehr Fäden im 'Netz des Lebens' zerreißt.

"Nichts steht für sich allein" Der Naturforscher Alexander von Humboldt. Ein Kakiadu-Feature von Stephanie Menge

Naturforscher Alexander von Humboldt (l) mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland während einer Expedition in Südamerika. (imago/United Archives)

Der Sonntag (28.5.) beginnt früh um 7:30 Uhr mit der Erzählung "Von der Katze, die denkt, sie ist ein Hund" von Jenny Reinhardt

Julia und Julius sind geschockt. Da retten sie in den Sommerferien auf dem Bauernhof mitten in der Nacht ein kleines Katzenbaby, und dann kommt Dix, der Hütehund des Bauern, und schnappt es sich. Doch wenig später stellt sich heraus, der Collie wollte das neugeborene Katzenjunge gar nicht fressen, sondern sich um es kümmern. Eine Katze, die von einem Hund aufgezogen wird. "Ha, datwirdnix! Iskaputtkatz - datwirdnix!", sagt der Bauer mit den grauen Bartstoppeln. Aber da kennt er offenbar seinen eigenen Hund schlecht.

Und anschließend, wie auch schon am Donnerstag, um 08:05 Uhr ein weiteres Kinderhörspiel. Ach ne, stimmt ja gar nicht. Da gehe ich ja auf Reisen. Ich besuche die "Internationale Gartenbauausstellung Berlin"

Die Natur spielerisch entdecken, das versprechen die Veranstalter der großen internationalen Gartenschau in Berlin. Gartenkunst und Landschaftsgestaltung, Naturerlebnisse, ein IGA-Umwelt-Campus und drei sensationell gestaltete Spielplätze gehören zu den vielfältigen Angeboten, die auch für für Kinder und Familien zu besichtigen, zu erfahren und zu erleben sind. Gastgeber sind die Gärten der Welt im Wuhletal inmitten einer riesigen Neubausiedlung.

Wir machen uns auf die Reise in Wassergärten, Gemüsebeete, Stadtwälder und versuchen herauszubekommen, wo und wie überall Garten sein kann.

Kunst auf der Internationalen Gartenausstellung 2017 in Berlin-Marzahn und -Hellersdorf: Die Italienerin Anna Rispoli verbindet mit ihrer Klanginstallation "A Living Fairy Tale" Performance und Aktion mit traditioneller Skulptur. (dpa / picture alliance / Thomas Uhlemann)

Hallo, Ihr da hinter der Glasscheibe! Ich muss jetzt raus, ich, ich muss doch dann diese Reise machen. Das geht nicht ohne mich. Heißt ja Kakadus Reisen!

BITTE !!!

Ihr kennt doch diesen Kalenderspruch:

Ich bin nicht krank, ich kann noch drüber reden.

Also, in diesem Sinne Lasse mich frei! Ich muss arbeiten!

Bitte …

Euer Kakadu