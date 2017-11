Sendezeiten

Wochenvorschau Kakadu



Diese Woche moderiert Patricia das Kakadu-Programm.

Nach den Kakadu-Nachrichten um 15:00h haben wir folgende Themen für Euch vorbereitet:

Am Montag (6.11.) am Infotag:



"" von





Am Dienstag (7.11.) am Medientag:



"" Ein Kinotipp von Anna Wollner





Am Mittwoch (8.11.) am Musiktag:

"Puder, Läusekamm und Perückenkult - Eine musikalische Zeitreise an den Hof von Versailles" von ???





Am Donnerstag (9.11.) am Quasseltag:

"???"

Ruft an und quasselt mit: 0800 2254 2254.

Am Freitag (10.11.) am Entdeckertag:

""Oberstes Prinzip: Sich nicht unterkriegen lassen … - Die Geschichte der Marie Curie"

Von Stephanie Menge





Paris 1898. An einem riesigen Kessel steht eine junge Frau in einem mit Staub und Säureflecken bedeckten Kittel und rührt in einer schwarzen, brodelnden Masse. Marie Curie ist einer geheimnisvollen Strahlung auf der Spur, der Radioaktivität ...

Den Sonntag (5.11.) beginnen wir früh um 07:30h mit der Erzählung für alle Frühaufsteher.



"Roberto und ich"

Eine Erzählung von Sigrid Zeevaert

Gelesen von Florian Lukas



Lino kassiert im strömenden Regen einen Treffer nach dem anderen, als er netterweise für seinen Freund Philipp als Torwart einspringt. Die Freunde sind sauer und geben Lino die Schuld an der hohen Niederlage. Zum Glück haben seine Eltern Karten für das Spiel von Borussia. Das lenkt von der schlechten Laune ab. Doch dann im Stadion sieht Lino plötzlich nur noch Sternchen.



Und anschließend, um 08:05h, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt ihr das Kinderhörspiel hören:



"Das Phantom der Schule"

Von Anna Böhm



Regie: Klaus Michael Klingsporn

Komposition: Lexa A. Thomas

Mit: Tonio Arango, Filippo Szymczak, Luise Geitel, Levon Schlegel, Franziska Troegner, Janus Torp, Bettina Kurth u.a.

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016



Chrissi hat fast die Schule angezündet. Aber nur aus Versehen! Trotzdem darf er nicht mit zur großen Schulfahrt und muss mit zwei anderen Kindern, die auch etwas ausgefressen haben, in der Schule bleiben. Und mit der strengen Direktorin, die ihnen Strafarbeiten aufbrummt. Nö! Chrissi hat vor, die ganze Woche über wütend in der Ecke zu sitzen. Doch dann liegt ein halber Döner in der Schulküche und das ist nur der Anfang der Spukerei. Chrissi erkennt, dass ein Phantom in der leeren Schule umgeht und die drei Kinder machen sich auf die Suche.

Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

Wir haben zuletzt ihr Kinderhörspiel "Karim und Kater im Zug" gesendet.

Viel Vergnügen wünscht Euch das

Kakadu-Team.