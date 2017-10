Sendezeiten

Wochenvorschau Kakadu



Diese Woche moderiert Tim das Kakadu-Programm.

Nach den Kakadu-Nachrichten um 15:00h haben wir folgende Themen für Euch vorbereitet:

Am Montag (23.10.) am Infotag:



"Zu Luthers Zeiten" von Annette Bäßler





Am Dienstag ( 24.10) am Medientag:



"" von Anna Wollner





Am Mittwoch (25.10.) am Musiktag:

"Klassik für Einsteiger" von Ulrike Timm



Am Donnerstag (26.10.) am Quasseltag:

"???"

Ruft an und quasselt mit: 0800 2254 2254.









Am Freitag (20.10.) am Entdeckertag:

"Auf Deutsch gesagt- Martin Luthers Wörterwelt" von Stephanie Menge



Ohne Martin Luther würden die Deutschen anders sprechen. Mit seiner Bibelübersetzung schuf er auf der zugigen Wartburg auch die Grundlage für unsere gemeinsame Sprache. Viele seiner Redewendungen und Sprachbilder sind bis heute in aller Munde.

Den Sonntag (29.10.) beginnen wir früh um 07:30h mit der Erzählung für alle Frühaufsteher.



"Halloween"

Von Maraike Wittbrodt,

Gelesen von Stefan Kaminski



Paul hat die Nase voll von Halloween. Doch als Ina ihn zu ihrer Party einlädt, kann er nicht nein sagen. Schließlich kann Paul Ina ja nicht allein mit Tom, diesem Angeber, lassen. Die Kinder ziehen los, um in der Nachbarschaft nach Süßigkeiten zu fragen, nur bei der unheimlichen Frau Kruse trauen sie sich nicht zu klingeln. Denn die Kinder sind sich sicher : Frau Kruse ist eine Hexe. Nun muss Paul beweisen wieviel Mut wirklich in ihm steckt ...



Und anschließend, um 08:05h, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt ihr das Kinderhörspiel hören:



"Der Rächtschraipkönich"

Von Peter Jacobi

Regie: Hans Helge Ott

Komposition: Bernd Keul

Mit: Matthias Brandt, Jonathan Dümcke, Tommy Luthardt-Sanchez, Finn Lucas Mayer, Arno Feltrin, Lena Meyer, Jacob Fuhrmann, Inga Busch, Jürgen Uter, Matthias Scheuring, Helge Heynold

Produktion: hr/NDR 2013





Der neue Schüler in der Klasse sieht nicht cool aus und ist schlecht im Diktat, aber er hat sehr viel Fantasie.Worte sind das Ein und Alles, behauptet Frau Rumpf, die Klassenlehrerin der 3b. Sie beschreiben die Dinge, sie können schmeicheln - aber auch sehr verletzen. Das weiß ihr bester Schüler im Diktat, Kevin Keck, genannt Keks, nur allzu gut: Ausgerechnet der Buchstabe K bringt ihn zum Stottern. Zum Glück kennt keiner sein Geheimnis - bis auf Lukas. Gegen immer höhere Belohnungen verspricht er nichts zu verraten. Doch dann kommt ein Neuer in die Klasse. Er ist klein, gnomenartig und grottenschlecht in Rächtschraipung. Aber mit seinen Wortschöpfungen, lustigen Sprachspielereien, einem unsichtbaren Umbassaka und dem Äffett, das alle Wörter verdreht, stellt er nicht nur das Leben von Keks und Lukas, sondern der ganzen Klasse auf den Kopf.

Viel Vergnügen wünscht Euch das

Kakadu-Team.