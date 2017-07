Sendezeiten

Wochenvorschau Kakadu



Diese Woche moderiert Tim das Kakadu-Programm.

Nach den Kakadu-Nachrichten um 15:00h haben wir folgende Themen für Euch vorbereitet:

Am Montag (31.7.) am Infotag:

Aus der Reihe der ausgestorbene Berufe: "Der Lichtputzer" Von Michela Vieser

"Sprechende Ampeln" Von Hilde Braun

"Die Gipfelstürmer" Von Anne Müller

"Das Sommerrätsel" Von Annette Bäßler

Am Dienstag (1.8.) am Medientag:

Buchtipp: "Enno Anders" Von Maria Riederer

Kinotipp: "Emoji - Der Film" Von Anna Wollner

"Wie entsteht eine Spiele-App" Von Diana Sindermann

Am Mittwoch (2.8.) am Musiktag:

Klangohren-CD-Test: "Die Metallkinder und die neue Donikkl" Von Rüdiger Bischoff

Musikreise: "Volksmusik aus Deutschland" Von Brigitte Jünger

Am Donnerstag (3.8.) am Quasseltag:

"Alles spanisch oder was? Was wisst Ihr über Spanien" Anrufen und mitquasseln unter: 0800 2254 2254

Am Freitag (4.8.) am Entdeckertag:

"Janus Korczak - Ein Leben für die Kinder" Der polnische Arzt, Schriftsteller und Weisenhausleiter Janusz Korzak" Von Maria Riederer

Den Sonntag (6.8.) beginnen wir früh um 07:30h mit der Erzählung für alle Frühaufsteher.

Mal wieder ein Ursendung!

"Gestrandet" Von Nina Petrick

Sophie hatte sich so sehr auf den Urlaub am Meer gefreut. Doch dann taucht überraschend Jana in der kleinen Pension auf und alles ist anders.



Und anschließend, um 08:05h, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt ihr das Kinderhörspiel hören:

"Gib´s zurück" Von Silke Seibold

Lucas muss mit seiner Schwester zur Großtante fahren. So werden Sommerferien zum Alptraum.





Viel Vergnügen wünscht Euch das

Kakadu-Team.