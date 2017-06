Sendezeiten

Meine lieben Fans, meine Güte, wer hätte gedacht, dass Pinguine so leicht beleidigt sind. Ich dachte, die hätten ein dickes Fell, ähh, wären nicht so kleinlich … ähh … hätten eine größer Reizschwelle … oh je, wenn sie das hier hören würden, dann wären sie gleich wieder eingeschnappt. Denn … die waren so klein! Ich kannte bislang nur Königspinguine, die ja bekanntlich bis zu 1,20 Meter groß werden. Und dann stehen plötzlich vor dir so Zwerge! Wirklich, die hießen nicht umsonst Zwergpinguine.

Die sind so klein, dass sie mir in meiner Zeit in Neuseeland – von da kamen meine Feriengäste – gar nicht aufgefallen sind. Die haben mir erzählt, sie würden da in den Städten unter den Häusern brüten. Ehrlich, die sind so klein, die passen unter Häuser!

Jedenfalls wurde die Stimmung gleich etwas … frostig … als ich sie begrüßte mit den Worten: "Hallo Ihr Kleinen, wo habt Ihr denn Eure Eltern gelassen!"

Naja, und irgendwie lief anschließend alles schief. Ihr wisst schon … Fruchtzwerge und Kinderpinguin im Kühlschrank und ich weiß nicht warum, ständig, immer wenn ich einen von denen sah, dann wollte ich besonders darauf achten, ja nichts missverständliches zu sagen und dann rutschte mir gerade was Blödes raus: Lügen haben kurze Beine … Wie ist die Luft da unten … Noch so ein Zwergenaufstand … Wieso arbeitet keiner von Euch als Winzer? … Kauf Dir ´nen Hocker und sag es mir ins Gesicht … Obacht, nicht das Du Dir den Kopf am Stuhl anstößt … Wie kocht Ihr eigentlich? In der Mikrowelle? … und so weiter und so weiter …

Naja, sie sind dann recht schnell weg. Irgendwann taten sie mir leid, die Kleinen … obwohl, für ihre nicht vorhandene Größe haben sie echt viel Dreck hinterlassen.

Zwergpinguine - Klein, aber machen dennoch viel Dreck. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Mal sehen, wen ich mir als nächstes einlade. Tiger und Athena werden ja noch ein paar Tage verreist sein.

Kommen wir zum Problem der neuen Woche.

Beginnen werden wir am Montag (19.6.) am Infotag mit der Präsentation des Spiels des Jahres. Das wird just an diesem Montagmorgen bekanntgegeben und bei uns gibt es dann gleich die Besprechung dazu.

Weitere Themen sind: BMX Fahren und der Bericht über eine Fußballsensation vor knapp 60 Jahren. Da ist nämlich einem Verein etwas gelungen, was bis heute kein anderer Fußballverein geschafft hat. Was genau das war, erfahrt Ihr, wenn Ihr einschaltet oder Ihr es Euch im nach der Sendung auf www.kakaud.de anhört.

Am Dienstag (20.6.), am Medientag stellen unsere Bücherkinder neue … ja was soll ich da groß rumeiern … Bücher vor. Und dann gratulieren wir einem meiner Helden zum Geburtstag. Daniel Düsentrieb wird 65 Jahre alt.

Happy Birthday lieber Daniel Düsentrieb (dpa / Nicolas Armer)

Am Mittwoch (21.6.), am Musiktag erfahrt Ihr bei mir, was es mit einer Veranstaltung auf sich hat, die den Titel "BaRock the House" trägt. Kleiner Tipp, es geht um einen Event in Leipzig und hat was mit Bach zu tun.

Bach geht auch modern - "BaRock the house" in Leipzig (dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Am Quasseltag, am Donnerstag (22.6.) meldet sich Patricia vom Festival JUNGE KUNST NK aus der Jugendkunstschule "Young Arts Neukölln" in Berlin.

Ihr könnt natürlich mitquasseln. Kostenfrei unter 0800 2254 2254.

Im Kinderfeature am Freitag am Entdeckertag (23.6.) geht es um die Sucht nach Drogen. Drogen gibt es in unterschiedlichsten Formen: Man kann sie rauchen, spritzen, essen, trinken, schnupfen und doch haben alle eines gemeinsam: Sie greifen in die natürlichen Prozesse im Körper ein. Sie können Stimmungen und Gefühle verändern und sie können abhängig, den Körper kaputt machen. Dennoch können Erwachsene einige Drogen, wie z. B. Zigaretten und Alkohol, einfach so im Supermarkt kaufen. Andere gibt es in der Apotheke, denn auch einige Medikamente können zur Droge werden. Die sogenannten harten Drogen wie z.B. Kokain, Heroin oder Ecstasy sind verboten. Aber was machen Drogen im Körper genau und warum nehmen Menschen Drogen?

"Die Sucht nach Rausch - Wie gefährlich sind Drogen"

Ein Kakadu-Entdeckertags-Feature von Elmar Krämer

Ein Fall für das Gericht. Drogenfund im Zollamt Bremerhaven. Die Drogen befanden sich in mehreren Sporttaschen, die in Bremerhaven in Bananen-Kartons verstaut waren. (dpa / picture alliance / Lukas Schulze)

Den Sonntag (25.6.) beginnen wir im Kakadu für Frühaufsteher selbstverständlich mit unserer Geschichte. Diesmal: "Wolfsmädchen" von Jenny Reinhardt, gelesen von Katharina Burowa

"Mama nennt sie Wom. Papa nennt sie Wom …" Die kleine Wölfin wächst behütet mit ihren Geschwistern auf, bewacht vom Rudel. Sie ist viel neugieriger als die anderen. Ein Sonnenstrahl lockt sie zu früh aus der Höhle und das Mädchen Wilma streichelt über ihren Rücken. Woms Sehnsucht nach den Menschen wächst. Dann kommt der Tag des Jahres, an dem die Sonne am längsten scheint. Ein Tag, der jeden verwandeln kann, wenn die Natur es will, ob Mensch oder Tier. Eine Geschichte über die wunderbare Verwandtschaft zwischen Mensch und Wolf.

Der Wolf, in Fabeln und Märchen auch Meiser Isegrim genannt. (dpa / picture-alliance / Bernd Thissen)

Und anschließend, nach den Nachrichten für die Großen, könnt Ihr um 8:05 Uhr unsere Reise zur documenta 14 in Kassel hören. Alle fünf Jahr wird Kassel, eine Stadt im Norden von Hessen, für 100 Tage zur Hauptstadt der ganzen Welt für moderne Kunst. Denn dann findet dort die documenta statt, die weltweit wichtigste Ausstellung für internationale zeitgenössische Kunst. Die Kunst, die in dieser Ausstellung präsentiert wird, ist quer über die ganze Stadt verteilt. Patricia ist einen Tag mit Kindern aus Kassel über die documenta gestromert. Aber sie haben sich nicht nur einfach die Kunstwerke angesehen und erklären lassen, sondern sie haben auch selbst Kunst gemacht. Denn beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der Losseschule in Kassel Bettenhausen haben mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen eigene Kunstwerke für die documenta herschaffen. Und eine Beuys-Eiche samt Basaltstele bekommen sie auch für ihren Schulhof.

"The Parthenon of Books" der argentinischen Künstlerin M. Minujin auf der documenta 14 in Kassel. (picture alliance/dpa/Foto: Uwe Zucchi)

Wenn ihr jetzt richtig neugierig auf moderne Kunst geworden seid, dann solltet Ihr ‚Kakadus Reisen‘ zur documenta 14 einschalten, und vielleicht könnt ihr eure Eltern überreden, die documenta 14 einmal zu besuchen. Die Ausstellung in Kassel dauert 100 Tage, vom 10.6. bis zum 17.9.2017.

Ich wollte ja auch auf der documenta meine neuste moderne Kunst präsentieren. Abe sie haben mich abgelehnt, sagten, zur documenta würden die Künstlerinnen und Künstler traditionell eingeladen, da können man sich nicht bewerben.

Bitte, wenn Ihr meint. Mit Kakadu wäre es bestimmt viel, viel bunter geworden. Aber eigentlich bin ich ja sowieso augenblicklich beschäftigt, ich bin ja Beherberger.

Was denkt Ihr, soll ich mir mal einen Vogel Straus einladen? Oder Gänse? Schwäne? Amseln? Wellensittiche? Ich kenne auch keinen Storch.

Einen habe ich aber noch

Wie lernen sich Zwergpinguine kennen?

Durch eine Kleinanzeige!

In diesem Sinne

Euer Kakadu