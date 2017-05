Sendezeiten

Meine lieben Fans, manche Dinge sind einfach sehr, sehr komisch, finde ich. Zum Beispiel, dass man über Sachen lacht, die anderen passieren, aber man die gar nicht mehr lustig findet, wenn sie einem selbst passieren.

Athena sieht ja so gerne diese kleinen Filmchen, in denen was schief geht. Also diese Pannenclips meine ich. Da gibt es ja komplette Sendungen im TV oder im Internet. Viele kleine Clips, immer nach dem gleichen Muster: Kind stolpert und stürzt in die Torte, Hund fällt vom Surfboard, Inlineskater landet im Straßengraben, Braut rutscht beim Hochzeitstanz aus und ihr Kleid platzt und so weiter und so weiter.

Und da habe ich mir gedacht, wenn Athena so eine Freude daran hat, dann drehen wir auch mal so einen Film. Mit ihr als Hauptdarsteller. Was ich ihr natürlich nicht verraten habe, denn so was muss ja spontan passieren. Ich habe ihr einen Kräutersalat gemacht. Eine große Schüssel. Mit all den Wildkräutern, die Schildkröten gerne essen.

Athena hielt ein Nickerchen drüben in der Ecke und ohne dass sie es bemerkt hatte, konnte ich ihr so ein Gummiseil hinten am Panzer festgekleben. Das andere Ende hatte ich – für einen Vogel kein Problem - oben an der Lampe festgemacht.

Anschließend hatte ich eine Videokamera in der Zimmerecke aufgebaut und eingeschaltet, die Schüssel auf den Boden gestellt und dann Athena gerufen. Die wurde wach, sah und roch die Wildkräuter und kam, so schnell sie konnte angekrochen. Sie kam näher und näher, das Gummiband spannte sich und dann irgendwann machte es Doing und Athena flog hoch in die Luft und dongelte wie ein Bungeejumper unter der Decke hoch und wieder drunter. Das sah so cool aus.

Ein echter, freiwilliger Bungee-Sprung. Aber Athena flog cooler. (AFP/Paul Ellis)

Nur leider war Athena anschließend sauer.

Aber noch saurerer war sie, als ich ihr später den Link zu dem Film geschickt habe, den ich natürlich derweil ins Internet gestellt hatte.

Athena sagt, das wäre gemein von mir und Schadenfreude wäre keine echte Freude. Was natürlich Blödsinn ist, denn sie lacht bei diesen Filmen ja auch immer.

Jedenfalls schmollt sie nun und sagt, dass sie sich an mir rächen würde. Ich solle in der nächsten Zeit vorsichtig sein. Und sie hätte Zeit, sie könnte warten. Ich habe sie daraufhin gebeten, ihre Rache doch bitte gleich zu erledigen, dann hätten sie und ich es hinter mir. Doch da hat sie nur fies gelächelt und gesagt: "Rache genießt man besten eiskalt."

Na toll, da kann ich nun aller Voraussicht nach für den Rest meines Lebens auf Athenas Retourkutsche warten.

Mal wieder voll der Fall von Denkste …

Doch genug von mir berichtet, kommen wir zu dem Programm für Euch in der kommenden Woche:

Am Montag (29.5.) am Infotag haben die hier in der Redaktion ein Thema eingeplant … also ehrlich, ja, ich als Tier kann da ja nur drüber lachen.

Vom Überleben in der Natur.

Hallo?

Das machen wir Tiere alle! Ständig! Unser ganzes Leben lang!

Aber Ihr Menschen belegt dazu einen Kurs im Ökowerk.

Mal ganz ehrlich … könnt Ihr Euch nicht einfach ein Beispiel an Euren Vorfahren nehmen? Die haben auch nichts anderes gemacht, als in der Natur überlegt. Okay, nicht bei allen hat es geklappt. Ein hungriger Tiger, ein schlecht gelauntes Krokodil. Daher, wenn Ihr es braucht und wenn es Euch glücklich mach:

Mein Thema am Montag: Könnte man ganz allein in der Natur überleben? Sich von Pflanzen ernähren? Sauberes Wasser finden? Sich warm halten? Die Kinderreporter machen einen Survivalkurs beim Ökowerk Berlin.

Die einen nennen es Zelten, die anderen Überleben in der Natur. (Messe Friedrichshafen, OutDoor Show, outdoor-show.de)

Am Dienstag (30.5.) stellt meine Lesecrew Naturbücher vor und in meiner Reihe über Kommunikation geht es um Hardware.

Außerdem war ich im Kino: "Gregs Tagebuch 4"

Am Mittwoch (31.5.) am Musiktag wird es rockig. Denn vor fast genau 50 Jahren, am 26. Mai 1967 wurde in London die Schallplatte "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club" von den Beatles veröffentlicht. Fünf Tage früher als ursprünglich von der Plattenfirma geplant, denn ein englisches Radio hatte die Lieder unerlaubt schon vorher gespielt. Und alle Fans wollten sie nun hören! Auch die achte Veröffentlichung der Beatles wurde ein voller Erfolg. Bis heute gilt "Sgt. Peppers" als eines der wichtigsten Alben der Popmusik. Kakadu-Reporterin Jessica Zeller und Felix, Rosa, Franz, Hanna und Edda aus der Reinhardswald-Grundschule in Berlin stellen euch die Lieder vor und erzählen euch mehr von den Beatles, den Pilzköpfen aus Liverpool.

So fing es damals mit den Beatles an. Die vier Pilzköpfe im Oktober 1963 in einem Fernsehstudio in London (dpa / picture alliance / Ipol UPPA 8786)

Und das Thema in Klassik für Einsteiger ist die Pastorale.

Donnerstag (1.6) am Quasseltag habe ich mit zwei Schülerpaten-Tandems ins Studio eingeladen. Der Verein Schülerpaten Berlin vermittelt seit 2009 1:1-Bildungspatenschaften zwischen Ehrenamtlichen und Schülern*innen mit arabischem Migrationshintergrund.

Ziel des Vereins ist es, durch individuelle ehrenamtliche Nachhilfe die Bildungs- chancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern sowie durch vielfältige Begegnungen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Es geht - wie in einer "normalen" Patenschaft - um gemeinsame Ausflüge, Spiele und Sport, aber auch um ein Zusammentreffen verschiedener Kulturen. Schulische Nachhilfe ist natürlich auch ein Thema.

Wie wird man Pate? Wer sind Paten-"Eltern", wer sind Patenkinder? Wer sucht die Paare aus? Wie organisiert man so etwas? Wer bezahlt das?

Wenn Ihr mitquasseln wollt: 0800 2254 2254

Schülerpaten ist eine Möglichkeiten Flüchtlingen zu helfen. Andere packen direkt in der Notunterkunft mit an. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Am Freitag (2.6) habe ich ein nigelnagesneues Entdeckertagsfeaure von Maria Riederer eingeplant: "Mit Tarnkappe und Wendehals - Von Eulen und Käuzen"

Eulen sind faszinierende Vögel (nicht ganz so faszinierend wie Kakadus, aber auch …). Seit der Antike beschäftigen sich die Menschen mit dem Wesen der Eulen und Käuze. Einmal galten sie als besonders weise, dann wiederum als Überbringer von Todesnachrichten. Wir wollten wissen, was es mit diesen Geschichten auf sich hat und haben uns auf dem Weg gemacht, Eulen und Käuze zu finden. Gar nicht so einfach, denn die Tiere werden erst nachts aktiv und bewegen sich fast völlig lautlos.

Süüüüß! Eulenküken in einer Rettungsstation in Zhengzhou, China. (dpa / MAXPPP)

Der Sonntag (4.6.) ist ja auch Pfingstmontag, beginnt aber dennoch ganz wie gewohnt früh um 7:30 mit der Geschichte für Frühaufsteher Diesmal jedoch mit einem Zweiteiler. "Sommer auf Balkonien" heißt die Geschichte und ausgedacht hat sie sich Rusalka Reh.

Da sie nicht in die Ferien fahren können, dürfen Pontus und Lenka den großen Balkon den Sommer über ganz für sich allein haben. Sie mussten Mama und Papa nur versprechen, nicht herunterzuspringen. Mit Topfpflanzen und Blumen wird der Balkon begrünt, eingerichtet und geschmückt. Dann endlich ist es soweit. Königin Lenka und König Pontus können das Königreich Balkonien beziehen. Königin Lattich aus dem Nachbarreich begrüßt sie standesgemäß, doch Hieronymus von oben unter dem Dach nimmt sie unter Beschuss. Mit Nougatpralinen. Balkonien muss verteidigt werden.

Sommer auf dem Balkon. (picture alliance / Stephanie Pilick)

Den zweiten Teil dieser tollen Geschichte gibt es dann am Pfingstmontag.

Doch zuvor am Sonntag um 08:05 Uhr nach den Nachrichten für die Erwachsenen gibt es das Kinderhörspiel:

"Mascha und Mucks, die Mäuseprinzessin" von Gabriele Neumann

Mascha ist sechs Jahre alt und gerade aus einer Stadt in ein Dorf gezogen. Und hier wohnt gleich im Garten nebenan ein großer, grauer Hund. Mascha traut sich nicht an ihm vorbei. Wütend stapft sie zurück in ihren Garten. Plötzlich steht Mucks, die Mäuseprinzessin vor ihr und lädt sie ins Mäusereich ein. Mascha hat einen Wunsch beim Mäusekönig frei. Durch ihre Wut hat sie den Kater vertrieben, der Mucks gerade fressen wollte. Mascha wünscht sich: "Ich möchte keine Angst mehr vor dem großen, grauen Hund haben". Ein schwieriger Wunsch. Alle Mäuse sind stolz auf ihre Angst. Da kann nur die uralte Kröte helfen. Mascha und Mucks suchen sie, doch der Weg ist lang und gefährlich.

Zwei Hausmäuse - Mus musculus. (picture alliance / dpa / ZPress)

Der Montag (5.6.) ist ja auch noch Feiertag und daher sowas wie ein Sonntag und demzufolge mit dem Sonntags/Feiertagsprogramm für Euch.

Es beginnt um 07:30 Uhr mit dem zweiten Teil von "Sommer auf Balkonien" von Rusalka Reh. Die beiden Kinder planen nun ein Sommerfest in ihrem neuen Königreich Balkonien. Sämtliche Regenten der umliegenden Königreiche sollen kommen. Natürlich haben sie auch Mama und Papa eingeladen. Vielleicht hören die beiden dann endlich auf, sich zu streiten.

Und der Abschluss dieser verlängerten Woche ist dann natürlich wieder ein Kinderhörspiel. Diesmal: "Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika" von Judith Ruyters

nach dem Kinderbuch von Oliver Scherz

Was tut man, wenn spätabends ein Elefant ans Fenster klopft? Wenn dieser Elefant aus dem Zoo ausgebrochen ist, um seine Großfamilie in Afrika zu besuchen? Und wenn er gar nicht weiß, wo Afrika überhaupt liegt? Man packt Äpfel, Kekse und einen Globus in den Rucksack und begleitet ihn. Genau das tun Joscha und Marie. Weit wird Afrika nicht sein, denken sie und erleben eine Reise, die alles übertrifft, was sie sich vorgestellt haben.

Steht ein Elefant vor der Tür ... (imago/Dedy Sutisna)

So, das ist doch mal eine schöne Woche. Und "Wir sind nur kurz nach Afrika" habe ich extra nur für Athena ins Programm genommen, denn ich weiß, Elefanten sind ihre Lieblingstiere. Das müsst sie eigentlich versöhnlich stimmen. Und wenn ich ihr dann noch einmal diesen Wildkräutersalat mache, dürfte sie mir wohl hoffentlich verzeihen.

Ich bin doch nur ein kleiner dummer Vogel …

Einen habe ich aber noch.

"Vergebung ist die süßeste Rache"

Jüdisches Sprichwort

In diesem Sinne,

Euer Kakadu