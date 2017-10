Sendezeiten

Wochenvorschau Kakadu



Diese Woche moderiert Patricia das Kakadu-Programm.

Nach den Kakadu-Nachrichten um 15:00h haben wir folgende Themen für Euch vorbereitet:

Am Montag (9.10.) am Infotag:

"Taekwondo" von Peter Kaiser

"Luther zum Schmunzeln" von Annette Bäßler

Schnupfen" von Babette Braun



Am Dienstag ( 10.10) am Medientag:



"Captain Underpants + Louis & Luca - das große Käserennen" Kinotipps von Anna Wollner

"Speichermedien früher" vonJessica Zeller

"Medienberufe: Stuntman" von Phillip Quiring

Am Mittwoch (11.10.) am Musiktag:

"So klingt unser neues Zuhause" Der Kinderchor der Dresdner Philharmonie" von Anne Müller



Am Donnerstag (12.10.) am Quasseltag:

"Quasseln über Haustiere"

Vorgestern war der sogenannte "Welthundetag". Hunde sind ja die liebsten (und ältesten) Haustiere des Menschen.

Habt ihr Haustiere? Welche? Wie viele? Und wer kümmert sich um sie? Erzählt von euren Haustieren: 0800 2254 2254.







Am Freitag (13.10.) am Entdeckertag:

"Fronkreisch, Fronkreisch - Ein Besuch im Gastland der Buchmesse" von Annette Hoch

David Guetta, der Eiffelturm und Baguette haben eins gemeinsam: ihre Heimat ist Frankreich. Die Sendung macht einen Besuch beim Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.

Den Sonntag (15.10.) beginnen wir früh um 07:30h mit der Erzählung für alle Frühaufsteher.



"Schwimmen gehen

Von Beate Dölling

Gelesen von Rosario Bona



Der Tisch am Straßenrand hat bestimmt einmal in einem Wohnzimmer gestanden, denkt Vin. Oder in einer Küche. Und eine Familie hat daran gesessen und gegessen, geredet und gespielt. Vin nimmt den Tisch mit nach Hause. Ihre neue Wohnung ist klein, der Tisch wird Platz wegnehmen, aber vielleicht gewöhnen sich Mama und Angelina daran. Und wenn dann Papa zu Besuch kommt, dann könnten sie vielleicht alle zusammen an dem Tisch sitzen. Denn ein Tisch ist nicht nur ein Tisch. Ein Tisch ist auch eine Chance.

Eine Erzählung aus dem Buch: 'Du bist sowas von raus! Echte Geschichten aus der Arche.'



Und anschließend, um 08:05h, nach den Nachrichten für die Erwachsenen, könnt ihr das Kinderhörspiel hören:



"Drachen, Katzen, Königskinder"

Von Judith Ruyters

Nach zwei Geschichten von Edith Nesbit

Übersetzt von Sybil Gräfin Schönfeldt



Regie: Walter Niklaus

Komposition: Michael Hinze

Mit: Eva Weißenborn, Maria Kwiatkowski, Oliver Urbanski, Hilmar Eichhorn, Peer-Uwe Teska, Ellen Hellwig, Martin Seifert, Max Urlacher, Kathrin Angerer, Angelika Waller, Carmen-Maja Antoni, Walter Niklaus, Conny Wolter, Corinna Waldbauer, Christina Weidemann





Der letzte Drache

Drachen waren einst so häufig wie Autos. Da war es für Könige kein Problem, ein Exemplar zu finden, welches einem die eigene Königstochter raubte, damit ein kühner Königssohn sie wieder befreien konnte. Leider ist das lange her, und nur noch ein einziger Drache übrig. Die Königstochter will viel lieber selbst mit dem Drachen kämpfen, denn so gut wie sie, kann kein Königssohn weit und breit fechten.

Ein Königssohn, zwei Mäuse und mehrere Küchenmädchen

Man weiß ja, was passiert, wenn zur Taufe einer Prinzessin nicht alle Feen eingeladen werden. Der König wird in den Krieg gerufen, gerade als er die Einladungen schreibt, und da passiert es eben doch. Eine Fee wird nicht eingeladen. Sie erscheint natürlich trotzdem zum Fest. Böse ist sie sowieso, aber nun ist sie auch noch beleidigt. Ihrem furchterregenden Auftritt verdankt der Königssohn seine Angst vor Katzen und diese komische Prophezeiung, nach der er sich in ein Küchenmädchen verliebt, aber ein Wesen mit vier Händen und ohne Füße heiratet.

Viel Vergnügen wünscht Euch das

Kakadu-Team.