Sendezeiten

Für viele sind sie das "Salz in der Musiksuppe": Verzierungen. Sie geben den Noten ihren ganz besonderen Ausdruck.

Verzierungen können unser Leben bunter und schöner machen, das meinen Anastasia und Beatriz. Aber: Kann man Töne auch verzieren? Kristina Dumas war auf Spurensuche und hat Andreas Puhani in München getroffen. Andreas Puhani ist Dirigent und Professor für Gehörbildung an der Hochschule für Musik und Theater in München. Und er erzählte ihr von Trillern, Prallern und Doppelschlägen ...