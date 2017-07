Sendezeiten

In Willkommensklassen werden Kinder unterrichtet, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind und keine oder nur wenige Deutschkenntnisse haben.

Wir möchten unter anderem wissen: Gefällt den Schülern die deutsche Schule? Was ist anders im Vergleich zu den Schulen in ihren Herkunftsländern? Möchten die Kinder irgendwann zurück in ihre Heimat oder fühlen sie sich jetzt in Deutschland zu Hause, gut angekommen und angenommen?