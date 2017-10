Sendezeiten

Jedes Jahr Ende Oktober ist es wieder soweit: die Spielemesse Essen öffnet ihre Tore und lockt spielbegeisterte Menschen jeden Alters aus der ganzen Welt an. Für uns ist Kakadu-Spielereporter Sebastian Urbanczyk am Ort des Geschehens und sagt euch, welche neuen Spieletrends es gibt. Ihr könnt in der Sendung anrufen und mit Tim und Sebstian quasseln: Was spielt ihr gerne und mit wem? 0800 2254 2254.