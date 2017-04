Sendezeiten

Ihr hört sie im Radio, seht sie im Fernsehen, lest sie in der Zeitung: Nachrichten. Welche Nachrichten interessieren euch? Quasselt mit Ryke und Kakadu-Nachrichtenfrau Kati Obermann: 0800 2254 2254!

Schnell das Neueste aus aller Welt? Das ist heute kein Problem mehr: Wir kriegen ständig die neuesten Nachrichten - wenn wir denn wollen. Welche Nachrichten interessieren euch? Informationen über Flüchtlinge, den US-Präsidenten Trump, über Russland oder das Neueste von Kanzlerin Merkel? Oder schaut ihr lieber nach Informationen über Sport oder eure Musik- und Filmstars? Was ist euch am wichtigsten? Seht ihr zusammen mit euren Eltern Nachrichtensendungen? Sprecht ihr gemeinsam über die Dinge, die in der Welt passieren?

Wie gut kennt ihr euch aus: Wie heißt unser Außenminister? Wer ist gerade Fußballweltmeister? Und was ist die Maut?



Kakadu-Nachrichtenredakteurin Kati Obermann ist heute bei Ryke im Studio, um mit euch über Nachrichten zu reden. Ruft an: 0800 2254 2254.