Sendezeiten

"Bei schönem Wetter spielen wir draußen, bei schlechtem Wetter drinnen." Das ist ein Satz, der häufig bei Verabredungen fällt. Wetter spielt bei vielen Dingen für uns eine große Rolle.

Wie wir uns anziehen, ob wir zur Schule laufen oder mit dem Bus fahren, das hängt vom Wetter ab. Und in vielen Familien auch die Urlaubsplanung. Denn im Sommer wollen viele Leute in den Badeurlaub fahren, während man sich im Winter über Schnee freut. Und die Wettervorhersage gehört in jede Nachrichtensendung, schließlich wollen wir heute schon wissen, wie das Wetter morgen wird.



Aber woher wissen die Meteorologen eigentlich, wie das Wetter wird? Und können sie jetzt, Anfang Mai, schon sagen, wie das Wetter in den Sommerferien wird?

Zu Gast im Studio bei Tim ist der Meteorologe Heiko Wiese vom Verein Berliner Wetterkarte, der erklärt, wie man das Wetter vorhersagen kann.



Ihr könnt anrufen und Fragen stellen. Und wir wollen von Euch wissen, welches Wetter bei euch gerade ist. Ruft an: 0800 2254 2254.