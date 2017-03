Sendezeiten

Das Wetter wird allmählich besser, die Tage werden wieder länger. Höchste Zeit also, das Fahrrad wieder einsatzbereit zu machen. Und um übers Radfahren zu quasseln!

Endlich können wir die Räder wieder fit machen! Wer ist dafür bei euch zuständig, ihr selbst - oder erledigen das Mama und Papa? Was gehört eigentlich alles zu einem verkehrssicheren Fahrrad? Und: Darf man auch auf dem Fußweg fahren?

René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC gibt euch Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Fahrrad. Und von euch wollen wir gerne wissen, was euch am Radfahren Spaß macht.

Ruft an: 0800 2254 2254.