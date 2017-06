Sendezeiten

Heute nehmen wir euch mit auf eine künstlerische Entdeckungsreise nach Berlin, genauer in den Bezirk Neukölln. Dort findet am Wochenende ein tolles Kunstfestival für Kinder statt!

Kunst ist nicht nur etwas von und für Erwachsene; Kunst ist auch etwas von und für Kinder! Das beweist das Festival JUNGE KUNST NK, das am kommenden Wochenende stattfindet. Veranstaltet wird das Festival von dem Verein "Young Arts Neukölln", in seiner Jugendkunstschule bietet er tolle Kunstangebote für junge Menschen. Es ist Teil des großen Kunstfestivals 48 STUNDEN NEUKÖLLN. In diesem Jahr geht es um das Thema Licht - und was es in der Kunst bedeutet.

Das lässt sich Patricia nicht nehmen und ist live vor Ort!