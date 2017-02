Sendezeiten

Wie viele Vögel leben im Vogelpark Walsrode? Wie lange feiert die Queen ihren Geburtstag? Gibt es wirklich eine Motte, die nach Donald Trump benannt wurde? Spielt mit: 0800 2254 2254.

Die Kindernachrichten im Kakadu enden meistens mit einer sogenannten "bunten" Meldung. Das sind Meldungen, die nicht so ernst sind oder die kurios sind, die einen aber irgendwie immer zum Staunen bringen.



Über diese bunten Themen möchte Tim heute mit euch quasseln. Und zwar in einem Spiel. Gab es wirklich Hobbits? Was machen manche Leute mit ihrem Weihnachtsbaum, wenn der im Januar wieder aus dem Wohnzimmer kommt? Was glaubt ihr? 0800 2254 2254.