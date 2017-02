Sendezeiten

Schulunfälle könne ganz schnell passieren; beim Spielen und Toben in der Pause, im Sportunterricht. Da ist schnelle Hilfe gefragt - und die können Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter leisten.

Schulunfälle sind an deutschen Schulen an der Tagesordnung. Jedes Jahr verunglücken weit über eine Million Schülerinnen und Schüler. Bei einem Unfall kommt darauf an, schnell und zielgerichtet zu reagieren. Diese Rolle können Schülerinnen und Schüler selbst übernehmen, als ausgebildete Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter. Dadurch lernen sie, Verantwortung zu übernehmen, für andere zu sorgen und ein Bewusstsein für Gefahren zu entwickeln. Die Arbeiter-Samariter-Jugend Berlin hat sich gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli entschlossen, einen Schulsanitätsdienst aufzubauen. In rund 50 Unterrichtsstunden wurden seit Mai 2016 die ersten acht Schulsanitäter/innen von der ASJ ausgebildet und können nun ihren Dienst aufnehmen.

Gemeinsam mit den beiden jungen Schulsanitäterinnen Rana und Aya möchte die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) euch zeigen, was Schulsanitätsdienst alles kann.

