Sendezeiten

Welches sind die Vorteile und Stärken einer offenen Gesellschaft? In der Ausstellung "1,2,3, Kultummel" können Kinder genau das herausfinden. An den Stationen finden kleine und große Kinder spannende Aktionen zum Thema Vielfalt.

Bei einer Anprobe in der Kleiderboutique, einer Gedankenreise im Koffershop oder einer Erkundung der vielen Sprachen im Buchladen können Kinder an der aktuellen Diskussion über den Wert der Vielfalt mitmachen. Sie werden dabei selbst Mitgestalter und neue "Vielfalter".

Im Schnelldurchlauf unternehmen wir einen Weltparcours mit einem Besuch der sechs Kontinente, um die Perspektive zu wechseln, einander wahrzunehmen, nachzudenken und miteinander zu kommunizieren. Nicht nur mit Worten.