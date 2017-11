Sendezeiten

Räum deine Sachen weg! Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Steh auf, du musst zur Schule! Das sind Sätze, die sicher kein Kind gerne hört. Aber trotzdem hört man sie immer wieder.

Was nervt euch im Alltag? An eurer Familie? Den Eltern? Geschwistern? Und gibt es vielleicht Dinge, bei denen es ganz richtig ist, dass man euch ein bisschen antreibt? Darüber reden wir heute im Quasseltag, über den ganz alltäglichen Wahnsinn! Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.