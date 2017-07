Sendezeiten

Was muss man alles können, um Polizistin oder Polizist zu werden? Und was sind die spannendsten Einsätze? Ruft an und quasselt mit zwei Polizisten: 0800 2254 2254!

Heute quasseln wir über den spannenden Beruf der Polizistin und des Polizisten. Wie fühlt sich das an, Polizist zu sein? Wie sieht ein typischer Dienst aus? Was ist richtig spannend an dem Job - und was machen Polizisten, wenn so gar nichts los ist? Was dürfen sie - und was nicht?

Zu Gast bei Patricia im Studio sind die beiden jungen Polizisten Paula Krüger und Philip Zieleskiewicz.

Und ihr könnt anrufen und Fragen stellen: 0800 2254 2254.