Sendezeiten

Nicht jedem gefällt die gleiche Musik, sondern was wir gerne hören ist sehr unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen, ganz speziellen Musikgeschmack. Aber warum ist das so?

Das hat sich unsere Kakadu-Reporterin gefragt und natürlich hat sie versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Dabei hat sie eine Familie kennengelernt, in der sehr viel Musik gemacht wird. Jedes Kind spielt da ein Instrument und die Eltern sind beide Geigenlehrer. Mit Musik kennt sich diese Familie also bestens aus und müsste ja eigentlich wissen, was gute Musik ist. Trotzdem gibt es in dieser Familie ab und zu mal Streit über die Musik, die laufen soll. Jeder hat da seinen eigenen Musikgeschmack.