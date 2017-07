Sendezeiten

Ob unter der Dusche oder auf der Opernbühne, vor Tausenden von Menschen oder im kleinen Kreis - jeder kann singen. Stimmt das? Und warum singen wir überhaupt?

Jeder kann singen - das behauptet der Chorleiter der kleinen Klanghelden am Oldenburgischen Staatstheater. Ok, vielleicht nicht alle gleich gut, doch das ist auch eine Frage der Ausbildung. Denn wie mit jedem anderen Instrument kann man auch lernen, mit der Stimme Töne zu erzeugen - hohe und tiefe. Doch eines eint alle Sängerinnen und Sänger, behauptet ein Musikwissenschaftler aus Oldenburg: Singen macht glücklich. Ob das so auch stimmt, hat Magdalene Melchers für uns erkundet…