Sendezeiten

Heute führt uns unsere Musikreise nach Israel, zurück in biblische Zeiten - und in das quirlige Israel von heute.

Das Land Israel liegt am Mittelmeer zwischen Syrien, Ägypten und Jordanien. Fast alle Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, spielen in Israel. Musik kommt auch bereits in den biblischen Geschichten vor. Harfe, Flöte und Trommel wurden schon vor 3000 Jahren in Israel gespielt. Und wie sieht das heute aus?

Unsere Reporterin Brigitte Jünger ist gerade für ein paar Monate in Jerusalem und hat dort die Ohren weit aufgesperrt. Heute nimmt sie uns mit auf eine Musikreise, die uns mitten hineinführt in den Orient.